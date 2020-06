¿Es un ave, es un avión, es un cigarro electrónico? No, ninguno de los anteriores. IQOS llegó al mercado mexicano dentro de una ola de productos vaporizadores, cosa que ha provocado que este dispositivo electrónico se confunda con los cada vez más populares cigarros electrónicos, pero no debería confundirse con ellos. IQOS, un producto de Philip Morris (Marlboro) es un producto único en el mercado, y no es un cigarro electrónico; acá te explicamos qué es.

Si no es un cigarro electrónico ¿qué es?

A diferencia de los cigarros electrónicos, IQOS es un dispositivo electrónico que calienta tabaco; ojo: calienta, NO lo quema. Es el único con la tecnología patentada HeatControl™ Technology, que calienta el tabaco hasta los 350°C, es decir: nunca hay combustión en el proceso, por lo que gracias a esta tecnología única no solamente percibes un sabor a tabaco más auténtico, sino que…chan, chan, chan, ¡no genera ceniza!

¿Se le mete el tabaco tal cual? ¿cómo funciona?

No, no le metes el tabaco literalmente. Para este producto, Philip Morris creó una tecnología especial de unidades de tabaco para calentar.

¿Y dónde se compran? ¿Cuánto cuestan o qué, de qué, qué…?

Apenas viene entrando al mercado mexicano, por lo que posiblemente sean cada vez más fácil de encontrar; por el momento los puedes encontrar en algunas tiendas de autoservicio y en los IQOS corners.

Dentro de la gama de productos IQOS, hay varios: unos más discretos que otros, como el IQOS 3 Multi que cuenta con un diseño compacto; el IQOS 2.4 Plus promete una mayor duración de pila y es un kit de dos partes, un cargador y un holder, o bien el IQOS 3 DUO, el más reciente dispositivo de la marca con una gran capacidad de batería que viene en 12 colores distintos y 16 otras opciones de color para su carcasa lateral. Los dispositivos van más o menos desde los mil 199 pesos y su tiempo de vida es de entre uno y dos años, dependiendo del modelo. En esta liga puedes enterarte más sobre los pormenores de cada modelo.

No deja olores, no genera ceniza; IQOS parece tener muchas ventajas sobre los cigarrillos regulares y es creado por una de las tabacaleras más importantes del mundo.

¿Ustedes los probarían? ¿qué opinan de este producto? Si te da curiosidad, te dejamos un video que explica de manera muy sencilla cómo funcionan:

*Contenido Patrocinado por Philip Morris.