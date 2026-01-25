5 imperdibles para (realmente amar) la Semana del Arte

Lo que necesitas saber: A inicios de febrero llegará la Semana del Arte, un evento abierto para todo público y con varias sedes por toda la CDMX.

Ya casi termina enero y empieza la Semana del Arte, uno de los eventos más icónicos de la CDMX, en el que las y los chilangos tenemos la oportunidad de presenciar cientos y cientos de obras hechas desde distintas trincheras, que no sólo nos enseñan cómo los artistas dialogan con el presente, sino que son capaces de transformar nuestra percepción del tiempo y de nuestra propia vida.

El evento contará con varias sedes en la CDMX./Imagen MXC Facebook

La también llamada Art Week se llevará a cabo del miércoles 4 de febrero al domingo 8 y, como todos los años, nos ofrecerá en varias alcaldías un menú fantástico de mentes creativas, materias primas, diseño, fotografía, pintura, escultura y demás disciplinas plásticas capaces de transmitirnos la relevancia del arte como una herramienta para explicar el ritmo de la existencia.

Conoce la obra de artistas contemporáneos nacionales e internacionales./Imagen Zsona Maco México Arte Contemporáneo Facebook

Se estima que en esta edición, la Semana del Arte contará con al menos 65 sedes entre distintos museos, galerías, centros independientes y salas alternativas. Por eso, es recomendable trazar un mapa con nuestros intereses que nos permita escoger sabiamente entre tantas opciones y aprovechar estos cuatro días de la mejor manera posible.

Por qué es importante la Semana del Arte para la CDMX

Desde 2024, la Art Week se ha posicionado como uno de los eventos más relevantes en el panorama cultural de la CDMX y del mundo. A propósito de ella, cada año se reúne una enorme cantidad de personas, se suman más espacios, se generan mejores oportunidades para los artistas y para promover el encanto local de nuestras alcaldías.

Visita las diferentes sedes de la Art Week./Imagen Time Out México Facebook

Este encuentro anual dinamiza el ecosistema del arte, ya que conjuga de manera magistral tanto las ferias comerciales con museos icónicos como las pequeñas galerías inadvertidas. Asimismo, democratiza el mercado, porque la oferta llega a quien sea, no sólo a los coleccionistas.

La Semana del Arte refuerza la idea de que nuestra ciudad es cosmopolita y está absolutamente abierta a todo lo que el arte contemporáneo tiene para decir. La capital mexicana celebra la diversidad artística. Y es el lugar ideal para que coleccionistas, curadores, galeristas, compradores y algunos de los mejores exponentes del planeta se vinculen.

La Semana del Arte es una mega exposición./Imagen BADA México Facebook

Finalmente, vale la pena tomar en cuenta la gran derrama económica que se produce esta semana. Durante estos cuatro días se generan una buena cantidad de empleos, se nutre de forma orgánica la economía local representada por negocios locales, y se genera en la ciudad un turismo especializado que se queda en hoteles, consume en restaurantes, visita recintos culturales y apoya a los artistas emergentes.

¿Qué ver y dónde verlo?

Dicho lo anterior, aquí les dejamos nuestra selección de imperdibles para no perderse la Semana del Arte. Un grupo de lugares donde podremos tener un panorama bastante amplio de lo que veremos en esta edición. Desde ferias consagradas hasta lugares en los que podemos abrir un diálogo directo con los artistas.

Enclavado en un espacio extraño y fantástico de la Colonia Doctores, este centro cultural multidisciplinario es perfecto para los que buscan un acercamiento con la creación independiente. A propósito de la Semana del Arte, se inaugurará Reúso: arquitectura de casi nada, una muestra en la que se unirán quince despachos de varios países del mundo.

Dirección: Doctor Lucio 181, Doctores

Un espacio muy particular dedicado al arte en la colonia Doctores./Imagen Laguna Instagram

Desde hace doce años, Salón ACME se ha convertido en un lugar icónico de la Semana del Arte, entre otras cosas por ser uno de los sitios donde realmente se puede admirar la obra de los artistas emergentes. Además de su estupenda curaduría, Salón ACME facilita una conversación amplia entre los distintos actores del gremio, posibilitando la creación de nuevas ideas.

Dirección: Calle General Prim 30-32. Col. Juárez

Boletos aquí

Un lugar icónico para la Semana del Arte./Imagen SALÓN ACME Facebook

Bienvenidos a la feria de arte más grande de América Latina. Aquí, la oferta de piezas es abrumadora e incluye artistas nuevos y consagrados, nacionales e internacionales. Maco es para todos, para los que quieran comprar, pero también para los que solo quieran ver lo que sucede en la creación actualmente.

Lo importante es recorrer su extensa red de galerías y empaparse de arte contemporáneo, diseño, fotografía, montajes, pintura, escultura y hasta una multitud de objetos de colección que no podremos ver nunca en un museo.

Dirección: Centro Banamex. Conscripto 311, Lomas de Sotelo

Boletos aquí

Zona Maco es uno de los más grandes expositores./Imagen Zsona Maco México Arte Contemporáneo Facebook

Tras tres ediciones superexitosas, Material se reinventa. Este año, además del cambio de sede y la inclusión de nuevos artistas latinoamericanos, los visitantes podrán presenciar cinco galerías en las que se exponen las piezas de 78 artistas que vienen de 21 países y de 38 ciudades.

Dirección: Maravilla Studios, Fresno 315

Boletos aquí

Material contará con 5 diferentes galerías./Imagen Maravilla Studios Facebook

En esta feria el arte se vive desde una óptica completamente innovadora, ya que ofrece a los visitantes contacto directo con los artistas, lo que hace que la experiencia de ver una obra de arte sea por demás genuina y emocional. En esta edición, Bada presentará la obra de al menos doscientos artistas diversos cuyas piezas reflejan los eternos matices de la creación plástica.

Dirección: Jardines de Campo Marte, Avenida Paseo de la Reforma S/N, Polanco

Boletos aquí