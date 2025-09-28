Lugares que amamos: Laguna

Lo que necesitas saber: La colonia Doctores tiene un centro cultural multidisciplinario que se ha vuelto un referente para el mundo del arte, el diseño, la arquitectura y la gastronomía contemporáneas.

Lo que antes era una antigua fábrica de hilos y textiles de la colonia Doctores, actualmente se convirtió en un espacio colaborativo dedicado al arte, el diseño, la arquitectura, la gastronomía y otras ideas originales. Hoy Laguna es una fábrica de oficios abierta a los emprendedores, abrió sus puertas en 2019 y ya es un referente para el intercambio de ideas entre gente de la CDMX, del país e incluso de otras partes del mundo. Aquí te contamos.

Una vieja fábrica de la colonia Doctores se convirtió en un espacio multidisciplinario./Imagen Laguna MX Instagram

Este centro multicultural sabe aprovechar perfectamente un espacio que resguarda la historia del barrio de la Doctores. La antigua fábrica de hilos conocida como La Barmenia abarca casi una cuadra entera, abrió sus puertas en la década de 1920 y funcionó durante casi un siglo, pero en 2015 se clausuró y quedó en el abandono por un tiempo.

Laguna ofrece exposiciones, talleres y otras actividades interesantes./Imagen Laguna MX Instagram

Hoy se convirtió en una alternativa que reúne proyectos independientes, ofrece talleres impartidos por profesionales comprometidos con el medio ambiente, así como residencias para impulsar la investigación, la creación y el diálogo entre las diferentes disciplinas. Laguna es un proyecto multicultural y está abierto a todo el público.

El origen de Laguna

El complejo que fuera la fábrica La Barmenia, dedicada a la producción de hilos, encajes y otros textiles, tuvo que cerrar sus puertas y liquidar a sus empleados en 2015 debido a la poca demanda de sus productos ante la competencia de la manufactura china.

Permaneció cerrada y abandonada hasta 2018, cuando el lugar se renovó y adaptó para alojar lo que sería la propuesta del nuevo centro cultural.

El centro cultural aprovecha el espacio histórico de la fábrica de hilos./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Para 2019, Laguna ya era un espacio colaborativo abierto a las diferentes iniciativas del mundo del arte, la arquitectura, el urbanismo y la gastronomía, entre otras. El complejo conserva la fachada de lo que era la fábrica y sus patios e interiores sólo se rehabilitaron para alojar a las más de 20 propuestas que forman el conjunto.

El lugar recibe propuestas y está abierto al público en general./Imagen Laguna MX Instagram

El edificio, muy reconocido entre los vecinos de la colonia, es uno de los principales atractivos del centro cultural. Además de galerías y talleres, Laguna tiene una librería dedicada a la arquitectura, mueblerías, proyectos de urbanismo y vivienda social, tiendas de café y de vinos naturales, un bar y una cafetería, entre otras propuestas dedicadas a la experimentación sustentable.

Únete a la comunidad

Hoy Laguna es una fábrica de oficios abierta al intercambio de ideas. Aunque mantiene su puerta cerrada, cualquiera puede ir a darse una vuelta para conocer su interior y sus diferentes proyectos. Visitar la vieja fábrica es toda una experiencia y si te interesan sus propuestas, seguramente vas a querer regresar a este lugar único de la CDMX.

En Laguna hay actividades para todos./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Durante la Semana del Arte en México el colectivo realizó diferentes actividades y exposiciones con artistas invitados y a lo largo del año promueven otros eventos culturales dedicados a la comunidad. Tiene un espacio dedicado a dar a conocer la historia de la antigua fábrica con imágenes, maquinaria y textiles de la producción de La Barmenia.

El centro multidisciplinario ofrece talleres y residencias artísticas./Imagen Laguna MX Instagram

Este centro cultural de la colonia Doctores tiene encanto e identidad propios. Mantiene el compromiso de unir y hacer más grande a su comunidad. Asimismo, cuenta con espacios disponibles para recibir nuevas propuestas, además de sus más de 20 marcas de emprendedores mexicanos.

Visita Laguna en la Doctores

Laguna ofrece visitas guiadas para grupos de 6 a 15 personas con las que es posible conocer a fondo los detalles de la historia del lugar y los diferentes proyectos que integran a su comunidad. Si todavía no conoces este centro comunitario anímate a visitarlo.

Tienes que darte una vuelta por Laguna./Imagen sic.cultura.gob.mx

La colonia Doctores es otro barrio histórico de la Ciudad de México y este centro cultural le da nueva vida con sus propuestas originales y es ideal para los que quieren disfrutar del arte, del diseño y las propuestas de la arquitectura actual, así como de un rico café, un buen vino o un mezcal artesanal.

Está en Doctor Lucio 181, Colonia Doctores y está abierto al público de lunes a sábado de 8:00 a 19:00 horas. La entrada general es gratuita y algunos eventos tienen diferentes costos.