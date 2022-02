Ay no: Ancianita duerme en un cajero porque espera a que su hijo regrese por ella

Una mujer de la tercera edad en Bolivia se ha vuelto noticia en toda América Latina luego de que se dieran a conocer imágenes de ella durmiendo a lado de un cajero automático, lugar desde hace unos días está esperando a que su hijo pase por ella tal y como se lo prometió.

De acuerdo con medios locales, este triste caso ocurrió en la ciudad de La Paz, ubicada en dicho país y donde varias personas avisaron a las autoridades sobre una mujer de 80 años que llevaba días en un cajero automático de la zona y no quería irse a un lugar más seguro o cómodo para ella.

Una mujer de la tercera edad lleva días en un cajero esperando a su hijo

Las autoridades de Bolivia llegaron al lugar y al preguntarle a la mujer el porqué no quería irse, ella contestó que esperaba a que su hijo, un taxista llamado Édgar Mendoza, la recogiera. Y es que el hombre en cuestión la dejó ahí hace unos días y le prometió que no se tardaría en regresar.

“Yo estoy aquí esperando a mi hijo y no me voy a mover. No me voy a ir, porque mi hijo vendrá a recogerme. Agradezco a Dios, porque en este lugar he dormido muy bien”, mencionó la mujer a un portal de noticias local que dio conocer esta historia que a muchos les ha partido el corazón.

Ayudemos a la abuelita!!! Ojalá su hijo reflexione y la recoja… Por favor absténganse de emitir juicios de valor contra el hijo. Cada quien lleva una cruz en este mundo pic.twitter.com/9VZtKH1FwT — (@Sumaj_Warmi) February 3, 2022

Le prometió que iba a regresar por ella y no quiere moverse de ahí

Aunque varios vecinos de la zona son los que se han organizado para llevarle cobijas y comida a la señora, las autoridades indicaron que tendrán que llevarla a un hogar para adultos mayores para que pueda estar a salvo, por lo cual piden a los familiares de la mujer que vayan por ella.

“Ella no quiere retirarse si no viene su hijo. Ella tiene un poco de desconfianza y seguiremos tratando de convencerla para ir a una casa hogar”, indicó Rosmery Bautista, trabajadora social de la Plataforma del Adulto Mayor en Bolivia, quien hizo el llamado a quien reconociera a esta mujer que sin duda merece estar bien en casa.