¿Es neta? Mujer causa polémica por ir a la escuela de su hijo con ropa deportiva

Parece increíble pero aunque no lo crean, en estos tiempos todavía hay un montón de personas que se fijan cañón en lo que usamos día a día. Y es que de plan no entendemos qué tiene que ver la ropa que te pones para salir a la calle con tus valores o forma de pensar. Sin embargo, hay quienes probablemente piensan que esto es importante, como un grupo de personas que criticaron a una mujer simplemente por recoger a su hijo en ropa deportiva.

Sí, así como lo leyeron, esto no es una broma y mucho menos nos la sacamos de la manga. Hace unos días se hizo viral la historia de Vanesa Medina, una fisicoculturista originaria de Santa Cruz, Bolivia, quien dentro de su curriculum tiene varios logros como haber ganado concursos como “Miss Fitness Bolivia”. Pero en esta ocasión, no llamó la atención por su espectacular musculatura, sino por su vestimenta.

Aunque no lo crean, criticaron a una mujer por la ropa que usó para ir por su hijo

Resulta que esta mujer fue a recoger a su hijo a la escuela y como al parecer, iba terminando de entrenar y no le dio tiempo de cambiarse, es por eso que llegó hasta el colegio usando ropa deportiva. Hasta ahí la cosa iba bastante normal, pero todo se salió de control cuando varios de los padres de familia se quejaron y la criticaron por usar esa clase de vestimenta enfrente de los demás alumnos y como era de esperarse, la conversación llegó a internet.

Los papás de los compañeros del hijo de Vanesa tomaron fotos y videos, los cuales compartieron en redes sociales para intentar quemarla. Sin embargo, no contaban con que la mamá fisicoculturista tendría un montón de apoyo por parte de distintos usuarios y por si eso no fuera suficiente, ella misma salió a defenderse para dejar muy claro que la ropa que usa para ir al gimnasio no representa para nada lo que es ni mucho menos.

La mamá fit dejó muy claro que su vestimenta no la define

De acuerdo con distintos medios, la mujer dijo que quien mostró las imágenes quiso dañarla tanto a ella como a su hijo, pero al final no le salió su plan: “(Ella lo compartió en redes sociales) queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito. Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí”.

Por último pero no menos importante, Vanesa declaró que el hecho de que use este tipo de ropa no quiere decir que no esté al pendiente de su pequeño, y mucho menos la hace una mala persona o una pésima madre: “Soy una mami fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo. Y no hago nada malo a nadie. La gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”.