Qué poca: Abuelito deposita por error todos sus ahorros a desconocido y podría terminar en la calle

Los errores son algo muy común, a todos nos pasa y el que diga lo contrario que tire la primera piedra. Sin embargo, hay ocasiones en las que estos resbalones terminan sumamente mal, justo como lo que estamos por contarles, pues resulta que un abuelito se equivocó sin querer le depositó a un desconocido los ahorros de toda su vida. Pero quizá lo más preocupante es que el otro sujeto de plano no quiere devolverle el dinero…

Lamentablemente esta clase de cosas pasan muy seguido, sobre todo con las personas de la tercera edad (como el caso del señor que a través de un fraude telefónico, le robaron más de 300 mil pesos), y para su mala fortuna le tocó a Gordon Layton, un hombre de 88 años originario de Queensland, Australia. Resulta que este señor decidió hacer una transferencia bancaria, sin darse cuenta de que una falla de su parte le saldría muy cara.

Este abuelito se equivocó y las cosas salieron muy mal

De acuerdo con medios locales, el abuelito intentó depositar 71 mil 400 dólares australianos a la empresa que trasladó su casa hasta el terreno en el que actualmente vive. Hasta ahí todo iba de maravilla, pero la situación se complicó porque Gordon ingresó un número de cuenta diferente al de la compañía y todo ese dinero lo transfirió a la cuenta de un completo desconocido. Por supuesto que esta situación prendió las alarmas en su familia.

Supuestamente, la hija de este señor fue quien notó este error y como era de esperarse, contactó a los dos bancos para avisarles sobre la equivocación y así, intentar que el dinero llegara a la cuenta correcta. Sin embargo, ambas instituciones no pudieron hacer nada para echarles la mano, ya que la persona que recibió esta cantidad retiró todo casi de inmediato. Eso sí, Gordon Layton no se quedó con los brazos cruzados.

Ahora quieren dejar a Gordon sin su casa

El abuelito y su familia denunciaron por robo a la persona que recibió por error el dinero, aunque también a los bancos por no apoyarlos en este proceso. Pero eso no fue todo, ya que la empresa que debía tener los 71 mil 400 dólares amenazó a este señor con emprender acciones legales para recuperar esa cantidad y esto para nada son buenas noticias, ya que Gordon podría quedarse en la calle si es que no le devuelven los ahorros de toda su vida.

“Quiero que el dinero llegue a las personas que transfirieron la casa… la transfirieron hasta aquí, y que la pongan en bloques altos para mí porque es ahí donde debe estar”, dijo el señor Layton, que actualmente está viviendo con hija o de plano duerme en el piso de su casa, ya que la presión financiera le ha impedido pagar la conexión de agua corriente. No cabe duda de que hay gente mala onda que aprovecha estos errores…