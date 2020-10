Don Roberto: Abuelito de 91 años sufre robo de más de 300 mil pesos en fraude telefónico

Desde hace ya unos meses se ha alertado a la población sobre el aumento de extorsiones telefónicas en México, las cuales –y como ya les habíamos mencionado anteriormente– se realizan mediante supuestos empleados del banco que piden a las personas corroborar sus datos, logrando obtener contraseñas aplicando el método del ‘Spoofing’.

Muchas personas han denunciado el robo de grandes cantidades de dinero en tarjetas de crédito o débito ante esta situación. Sin embargo, debemos admitir que uno de los casos que más coraje nos ha dado es el de Don Roberto, un abuelito de 91 años que perdió los ahorros de toda su vida (más de 300 mil pesos) luego de ser víctima de un fraude telefónico.

Don Roberto perdió sus ahorros en un fraude telefónico

A través de un pequeño video que fue viralizado en redes sociales por El Universal, Don Roberto contó su amarga experiencia con el fraude telefónico que sufrió hace dos meses, el cual le arrebató el dinero que tenía en su cuenta de débito.

“Soy Roberto y les vengo a comunicar que tuve un robo en el banco ScotiaBank hace dos meses. Me robaron 355 mil pesos de mi cuenta que yo tenía. Decían que en dos meses me lo iban a regresar y no me regresaron nada, entonces se los comunico para que tengan cuidado”, menciona el abuelito en el video que podrán ver a continuación:

En lugar de hacer tendencia a Vicente Fernández, Pedrito Sola, Bárbara de Regil y demás… el que debería estar en el foco es Don Roberto, que hizo un esfuerzo para denunciar un fraude.pic.twitter.com/l4F2AW4joW — Juanpa Quijano (@JuanpaQuijanof) October 28, 2020

Y no ha recibido apoyo de nadie

De acuerdo con El Universal, Don Roberto indicó que proporcionó sus datos bancarios a los ladrones porque éstos ya contaban con el usuario y la contraseña de su banca móvil. Al creer que nadie más que el banco tendría dicha información, el abuelito se dispuso a colaborar con ellos y lamentablemente puso el dinero a su disposición.

Los familiares de Don Roberto mencionaron que el abuelito fue a una sucursal en Querétaro al darse cuenta de que era un fraude. Ahí le dijeron que era posible recuperar el dinero, sin embargo, todo cambió cuando el señor relató cómo fue el fraude. Y es que al dar los datos privados mediante la llamada, el banco se deslindó de lo ocurrido, argumentando que fue responsabilidad del cliente.

No hay que brindar información confidencial por teléfono

Aún con eso y que ya han pasado dos meses, Don Roberto sigue esperanzado en que su dinero, al igual que el de otros que están o ya pasaron por la misma situación, regrese a su cuenta bancaria. Todo mientras las autoridades y los bancos parecen no hacer absolutamente nada por investigar estos crímenes que siguen cobrando cada vez más víctimas en nuestro país.

Aprovechando el tema, les recordamos lo importante que es no proporcionar información confidencial a través de llamadas telefónicas. Si alguien los llama del banco para verificar compras o información confidencial (incluso si el número que aparece en el identificador de llamadas coincide con el del banco en cuestión), no brinden datos y mejor llamen a la institución bancaria para verificar la situación.