¿Se enojó? Adam Sandler responde al video viral de la mesera que no quiso atenderlo

Vaya que Adam Sandler nos ha sacado un montón de risas a lo largo de su carrera en la comedia, aunque algunas de ellas y siendo muy honestos, bajita la mano han sido involuntarias. Y lo decimos porque hace unos días se hizo viral un video en el que una mesera no tenía idea de quién era él y hasta se negó a atenderlo. Bueno, pues el protagonista de Uncut Gems no olvidó lo que pasó ese día y usó sus redes sociales para hablar al respecto.

Si no tienen idea de qué estamos hablando, les haremos un breve resumen. Resulta que el pasado 28 de abril, la usuaria de TikTok conocida como @dayanna.rodas contó la extraña anécdota que vivió sin saberlo con Sandler, pues mientras ella trabajaba como mesera en un restaurante de IHOP en Nueva York, el actor entró y a ver que de plano no estaba haciendo caso, le metió una regañiza y de inmediato abandonó el lugar sin decir nada (ACÁ les contamos a detalle).

¿Qué dijo Adam Sandler sobre este video?

Como ya mencionábamos antes, el video de esta chica y Adam Sandler le dio vuelta la vuelta al mundo y en el internet de las cosas no faltaron toda clase de comentarios, desde aquellos que les dio risa lo que pasó hasta los que no entendían cómo es que ella no sabía a quién estaba atendiendo. Sin embargo, faltaba que el propio actor diera su versión de los hechos y afortunadamente lo tomó como solo alguien como él podría, con humor.

A través de su cuenta de Twitter, Adam aprovechó para hablar al respecto, dar su punto de vista y aventar uno que otro chiste de señor para burlarse de la situación. Tal cual, esto fue lo que escribió Sandler: “Que conste que sólo me fui del IHOP porque la amable mujer me dijo que la oferta de ‘todo lo que puedas comer’ no aplicaba a los batidos”. Así que como verán, parece que las cosas entre ambos están tranquilas, jiar jiar.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes. — Adam Sandler (@AdamSandler) May 4, 2021

Puede que Adam Sandler ande planeando un montón de proyectos para Netflix y otros que nos traerán cierta nostalgia –como una posible secuela de Happy Gilmore–, pero estamos seguros que no tenía en mente de que se haría viral por un hecho tan común y corriente. Mientras esperamos a que suelte más noticias sobre las producciones en las que está trabajando, acá les dejamos la plática que tuvimos con él y Luis Gerardo Méndez por Murder Mystery: