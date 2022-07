Adolescente de 17 años regresa un bolso que se encontró y lo recompensan con más de 275 mil pesos

Hay un dicho bastante popular que habla sobre “hacer el bien sin mirar a quien”. Porque sí, aunque el mundo nos da miles de razones a diario para dejar de creer en la humanidad, también es cierto que hay personas que nos muestran todo lo contrario con sus acciones, las cuales veces hasta les dan una recompensan.

Una prueba reciente de ello la dio un jovencito de 17 años en California, Estados Unidos, quien decidió regresar un bolso que encontró en el supermercado. Una buena y desinteresada acción por la que el chico en cuestión recibió poco más de 275 mil pesos.

Un jovencito de 17 años encontró un bolso en un supermercado

Se trata de la historia de Adrián Rodríguez, un joven de 17 años de la ciudad de Chula Vista, ubicada en dicho estado de EU, que hace unos días encontró un bolso abandonado en el carrito de un supermercado en la zona.

El jovencito se llevó el bolso, pero no porque planeara quedarse con él. Y es que el adolescente consiguió la dirección de la dueña, una mujer llamada Elyana Martín, y fue hasta su casa para regresar el bolso perdido.

Al momento de ir a la casa la mujer no se encontraba ahí, por lo que Adrián entregó el bolso a la tía de Martín (quien no tenía idea de nada). Al menos así fue hasta que Elyana llegó a casa, abrió su bolso y se dio cuenta de que no le faltaba ningún objeto.

Ante ello la mujer se dirigió a la cámara de vigilancia en la entrada de su casa para conocer la cara de Adrián Rodríguez, a quien comenzó a buscar a través de redes sociales para poder agradecerle por ser una buena persona.

Lo devolvió y se ganó 13 mil dólares por su honestidad

“Fue criado por padres maravillosos y esto necesita ser dicho. Me da esperanza para nuestra próxima generación. Nunca juzgues un libro por su portada”, escribió Elyana Martín en una campaña que organizó a través de la plataforma GoFundMe, donde se recolectaron más de 13 mil dólares.

Rodríguez recibió su recompensa y dijo a medios locales que la razón por la cual regresó el bolso a su dueña fue que su mamá siempre le dijo que siempre hiciera lo correcto, incluso cuando no hubiera nadie cerca, así que decidió seguir dicho consejo. ¿Ven por qué siempre hay que hacer el bien?

