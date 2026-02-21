Algunas reglas que debes tener en cuenta antes de adoptar un perrito de la calle

Lo que necesitas saber:
Si quieres una compañía que te dará amor incondicional, adopta un perrito de la calle y dale una nueva oportunidad de vida. Para esto hay que cumplir con ciertas condiciones, pero en realidad no es muy complicado.
La compañía de una mascota nos puede traer muchas ventajas. A propósito de la gran cantidad de perritos callejeros que hay en la CDMX, muchas organizaciones nos ofrecen la posibilidad de darles una nueva familia. Aquí algunas reglas que debemos tomar en cuenta a la hora de adoptar un perrito que se convertirá en otro miembro de tu familia y te dará su cariño incondicional.
De entre todos los animales domésticos, los lomitos se distinguen por su nobleza, representan beneficios para nuestra salud física y mental y mejoran nuestro estado de ánimo y autoestima. Lo que debemos tener en cuenta son las responsabilidades que representa tenerlos; hay que alimentarlos en horarios fijos, sacarlos a pasear y llevarlos al veterinario periódicamente, entre otras cosas.
Se estima que hay más de un millón de perros callejeros en la Ciudad de México, muchos de ellos son abandonados por sus dueños y cada uno sufre problemas de desnutrición, maltrato y enfermedad y el problema es general por todo el país. La adopción les ofrece una nueva oportunidad y tanto su calidad de vida como la nuestra mejora de forma notable.
Ventajas de adoptar un perrito de la calle
Si quieres tener un perro en casa puedes llegar a comprarlo, aunque esto puede representar un gasto significativo. Además, muchos de los criaderos de perros para venta trabajan de manera ilegal e irresponsable y descuidan a los lomitos, que muchas veces adquieren enfermedades crónicas y parásitos, así como problemas de socialización por falta de cuidados.
Las asociaciones dedicadas a dar lomitos en adopción se encargan de rescatar, rehabilitar y preparar a los animales para sus nuevos dueños. Al adoptar podemos ofrecerles el hogar que merecen y al que no tardarán mucho tiempo en adaptarse. Todo depende de darles el cariño y los cuidados necesarios. Si te sientes solo, adoptar un perrito te cambiará la vida.
Las mascotas ayudan a desarrollar la empatía en los niños y les enseñan sobre las rutinas y cuidados que necesitan los animales. Los paseos mejoran nuestra salud física y nos sacarán del sedentarismo. Encargarnos de otro ser vivo mejora nuestra autoestima y nos trae felicidad y la compañía de uno o varios canes nos da una sensación de protección, además de un amor incondicional.
Reglas que hay que tener en cuenta si quieres adoptar un perrito
Contar con el tiempo necesario
Si te decides a adoptar un compañero canino, piensa en organizarte y darte el espacio para las diferentes rutinas que va a necesitar, como alimentarlo, atenderlo y llevarlo de paseo. Lo recomendable en un perro adulto es sacarlo entre 3 y 4 veces al día por su bienestar físico y emocional. Los canes que permanecen encerrados sufren de estrés y muchas veces ese es el motivo de su abandono.
Tener el espacio adecuado
Los lomitos necesitan de un espacio propio para vivir en armonía. Define espacios específicos de tu casa para su descanso y alimentación. Mantenlo protegido de áreas peligrosas como las escaleras y aléjalo de los productos tóxicos que le puedan dar curiosidad. Si cuentas con un espacio pequeño, puedes complementarlo con paseos más constantes y algo de estimulación mental para evitar la ansiedad.
Ofrecerle los cuidados básicos
El mantenimiento de las mascotas no es muy caro. Además de no olvidar alimentarlo y darle cariño, debes tener en cuenta sus vacunas y visitas al veterinario, al que hay que llevarlo por lo menos una vez al año. También hay que mantenerlo limpio, ya sea que lo bañes en casa con agua tibia, champú y cepillo o lo lleves a un lugar especializado como una estética canina.
Dale tiempo para adaptarse
Existe una regla de adaptación conocida como “3-3-3”. Durante los tres primeros días es probable que el lomito se sienta abrumado, se esconda y no coma como debe. Hay que darle su espacio y hacer que se sienta seguro. En las tres primeras semanas se irá adaptando a las rutinas, creará un vínculo contigo y mostrará su verdadera personalidad. Para los tres primeros meses ya estará acostumbrado a su nuevo hogar y su nueva familia.
Adopta el can que se adapte a tus necesidades
Cada raza canina tiene diferentes características y temperamentos. Algunos son más activos e independientes y otros requieren de más atención. Si adoptas un cachorro podrás educarlo desde cero, aunque por lo mismo tendrá más necesidades y habrá que dedicarle más tiempo. Los perros adultos son más tranquilos y se pueden adaptar fácilmente a las rutinas.
Otros requisitos indispensables
El trámite de adoptar un perro no es muy complicado, pero hay que cumplir con ciertos requisitos como ser mayor de edad y presentar tu identificación y otros documentos para llenar la solicitud o contrato de adopción, todos los miembros de la familia o de su nueva casa deben estar de acuerdo y en algunos casos, el personal del centro de adopción visitará tu casa para comprobar que cuentas con las condiciones necesarias.
Siempre que saques a tu perrito debe llevar su placa con su nombre y si es posible, con tus datos de contacto por si llegara a perderse. Y no olvides que el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) es un trámite obligatorio.
Con él, tu mascota tendrá una credencial digital que lo identifica, protección contra el maltrato y acceso a servicios de salud. Para este registro necesitas dar tus datos, el historial médico y fotos de tu perro o gato, si es el caso.
Si quieres adoptar un perro de la calle, primero asegúrate de que no tiene dueño, acércate con precaución y ofrécele alimento. Si el lomito acepta ir contigo, dale un baño con champú antipulgas o llévalo directamente al veterinario para desparasitarlo, vacunarlo y comprobar su estado de salud. Una consulta de este tipo es indispensable.
Principales asociaciones para adoptar un perrito
Entre las muchas asociaciones y refugios para adoptar perros en la CDMX tenemos: Adopta CDMX (PAOT), donde también puedes publicar información sobre perros y gatos que tengas para ser adoptados, el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro, que se encarga de cuidar y conseguirle casa a los canes rescatados en las vías del metro y la Protectora Nacional de Animales (PNA), que también ofrece servicios de veterinaria y estética canina, entre otros.
Pero ten en cuenta que en la capital mexicana existen decenas de otras asociaciones, refugios independientes, albergues y rescatistas dedicados a dar perros y otros animales en adopción. Asimismo, hay ferias y jornadas especiales donde encontrarás el lomito que buscas para llevar a casa.
Recuerda que cada mascota es un individuo sensible que requiere de atención y cuidados, y tanto tú como él o ella necesitan de un tiempo para conocerse y adaptarse a los nuevos hábitos. Un perrito no es un juguete o un entretenimiento, es un ser con necesidades dispuesto a dar y recibir mucho cariño y afecto.