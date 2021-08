Cha-le: Alumna denuncia que la discriminaron por presentar un trabajo sobre ‘Betty la fea’

No hay la menor duda es que Betty la fea es a día de hoy uno de los melodramas latinoamericanos más populares de la historia. No por nada ha tenido cualquier cantidad de adaptaciones y de hecho, la entrega original aún genera una importante cantidad de reproducciones en Netflix.

Aún con todo el éxito a cuestas, esta telenovela tiene uno que otro detractor que cuestiona su calidad. Eso mismo sucede con una profesora universitaria argentina que está siendo acusada por presuntamente discriminar a una alumna suya, de origen colombiano, quien le presentó un trabajo de investigación basado en el popular programa de televisión.

Maestra rechaza el trabajo de una alumna basado en ‘Betty, la fea’

A través de cuenta de Instagram, la usuaria @lindaisabellat compartió la amarga experiencia que ha vivido como estudiante de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires. La joven colombiana es residente en Argentina y en ese colegio, estudia la carrera de Dirección y Producción de Cine, Televisión y Radio. Y aunque ella misma enfatiza en que ha buscado mantener un desempeño académico ejemplar, también ha comentado que algunos docentes no solo le han complicado la vida estudiantil, sino que presuntamente la han discriminado.

La alumna cuenta que para acreditar la materia de Dirección de Arte, decidió presentar un trabajo de investigación sobre la reconocida telenovela colombiana Betty la fea. El problema vino cuando su maestra rechazó y se dirigió despectivamente al trabajo presentado.

“¿No tenés una cultura de ver buen cine? Es espantoso todo lo que me estás mostrando. Pero no es porque me guste o no me guste, es por la mala calidad de las referencias…”, le dice la maestra a la estudiante cuando esta última intentaba explicar su proyecto de investigación. “¿Vos no ves cine, series, fotografías? Digo, ¿para qué estudias una carrera audiovisual?“, replica la profesora vía videollamada.

En otras partes del video, la maestra -de la que no se reveló la identidad- se refiere al programa de Betty la fea como una telenovela “espantosa” con muy mala calidad audiovisual. Acto seguido, como se muestra en el clip, la alumna y la profesora discuten ya que la joven argumenta que la educadora la ha tratado mal desde que toma clases con ella.

La estudiante denuncia xenofobia y discriminación

Además del incidente relacionado con el trabajo sobre Betty la fea, la alumna reveló que hace un tiempo, también sostuvo un altercado con esa maestra pues esta última le había reclamado que no se había aprendido los nombres de algunos equipos de fútbol de Argentina para otra actividad académica.

Derivado de ambas discusiones, la estudiante colombiana denunció en su reciente posteo de Instagram que está siendo víctima de un acto xenofóbico por parte de la educadora. Además, la joven ha dicho que las autoridades de la universidad no han resuelto sus denuncias y lo único que le piden es que repita el trabajo, mismo que aparentemente ya ha hecho varias veces.

“Después de varios años de maltrato verbal y psicológico, de lo cual tengo testigos y como consta en el video; injustamente me ha puesto a dudar de mis capacidades al punto de hacerme pensar en renunciar a mi sueño, a mi título, a mis 5 años de trabajo incansable en una experiencia que debería ser maravillosa y se ha convertido en una tortura para mí y todo, por el hecho de ser colombiana“, escribió en Instagram. Vaya situación.