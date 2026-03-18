Lo que necesitas saber:
Tsutomu Shibayama, reconocido por ser el director de exitosos animes japoneses falleció a los 84 años de edad y porque sabemos que, como nosotros, están tristes por su partida, acá les recordamos algunas de sus más grandes obras.
Doraemon
Sin duda, no podemos hablar de Tsutomu Shibayama sin tomar en cuenta el anime más importante de toda su carrera: Doraemon.
La serie animada basada en el manga de Fujiko F. Fujio llevó al querido “gato cósmico” al éxito internacional, manteniendo su esencia original y adaptándolo para toda la familia.
El anime contaba la historia de un pequeño gato robot azul del siglo XXII que viaja al pasado para ayudar con sus inventos futuristas a un niño llamado Nobita Nobi… aunque casi siempre resultaban situaciones curiosas y con lecciones de vida.
Ranma ½
Otro de los animes que Tsutomu Shibayama dejará como legado será Ranma ½, una comedia romántica de artes marciales sobre Ranma Saotome, un joven que se transforma en mujer con agua fría y vuelve a ser hombre con agua caliente.
Aunque Shibayama solo se encargó de dirigir la primera temporada, fue suficiente para convertir al anime en uno de los más icónicos de la década de 1990.
Nintama Rantaro
Por aquellos años y hasta hace no mucho, también fue director de un anime que conquistó a miles de personas; te hablamos de Nintama Rantaro.
Su historia se centra en las aventuras de Rantaro, Kirimaru y Shinbei, tres jóvenes aprendices de una escuela de ninja en Japón… quienes, debido a ser torpes, enfrentan divertidas situaciones que seguramente a más de uno le sacaron una risa.
Mighty Cat Masked Niyander
Ahora vamos con un anime no tan conocido, pero que no podemos pasar por alto para recordar la gran trayectoria que tuvo Tsutomu Shibayama como director.
Mighty Cat Masked Niyander, o traducido como “El poderoso gato enmascarado Niyander” fue una breve serie animada que sigue la historia de Nyago, un gato que es elegido para ser el superhéroe de su ciudad.
Kaiketsu Zorori
Y aunque en Kaiketsu Zorori no fue el director principal, Tsutomu Shibayama sí estuvo en la dirección del anime… agregando su toque y experiencia detrás de animaciones para toda la familia.
Esta serie está basada en libros infantiles japoneses donde Zorori, junto con sus ayudantes, viaja buscando travesuras, conquistar castillos y hasta conseguir novias.
Sin duda, su legado y aporte a la animación quedará en la memoria de miles de personas por muchos años… descanse en paz.