Salió mal: Joven renuncia a su trabajo como broma del ‘Día de los Inocentes’ y lo corren de verdad

F en el chat, como dirían los chavos… El ‘Día de los Inocentes’, que se conmemora cada 28 de diciembre, es esa fecha donde las personas que manejan niveles impresionantes de comedia inundan las redes sociales para hacer bromas que nomás’ les dan risa a ellos. Al menos en la mayoría de los casos.

Ya sean noticias falsas, pedir dinero o los clásicos posteos de “estoy embarazada”, el 28 de diciembre es el día en el cual uno anda por cuidado mientras navega por las redes sociales, pues cualquier cosa que nos moleste, entristezca o emocione durante ese día puede no ser real.

Un joven de Monterrey renunció a su trabajo el ‘Día de los Inocentes’ como broma

Claro que esto no aplica para todos, pues aunque para la mayoría de los bromistas el ‘Día de los Inocentes’ es como ir a Disneyland, para otros ese día les enseña de la peor manera a no hacer bromas pesadas. Así como le ocurrió al joven que de broma renunció a su chamba y a quien al final terminaron corriendo de verdad.

Parece chiste pero esta es la anécdota de Ariel, un joven de Monterrey que en plena junta de trabajo decidió hacer una broma del ‘Día de los Inocentes’ y presentar renunciar: “Nada más quiero comentarte que el viernes es mi último día de trabajo con ustedes”, dice Ariel a una chica de RH llamada Fer.

La de RH no lo tomó así y lo citó para firmar sus papeles

Todo era risas y diversión (nomás’ en la mente del joven, aparentemente) hasta que Fer le dice que sin broncas le aceptan la renuncia: “Ok, sin problemas. El viernes me avisas para que pases a Recursos Humanos a firmar la papelería”, dice la chica en el video. Algo que Ariel no esperaba, pues aclara que es una broma.

“Qué triste. Ariel, nosotros somos una empresa seria. Entonces no te preocupes, el viernes igual te espero para firmar los papeles”, dice este joven comediante en el video que subió el 28 de diciembre y el cual les dejaremos a continuación por si no lo han visto:

Al parecer sólo le regresaron la broma, pero no hay nada seguro aún

En videos posteriores a este (y porque a varios de nosotros nos gusta el chisme), Ariel relató cómo intentó explicarle a Fer de RH que todo era una broma por el Día de los Inocentes. Y aunque otras compañeras de trabajo intervinieron por él, al final la chica no quería dar su brazo a torcer ya que se tomó la renuncia muy en serio.

Al final parece que todo fue sólo una cucharada de su propio chocolate, pues Ariel no perdió su trabajo. O al menos no por ahora, pues el viernes 31 de diciembre nomás trabajó medio día y al parecer no hay indicios de que lo vayan a funar. Aunque habrá que esperar al lunes 3 de enero para averiguarlo.

La historia de Ariel no es así que digan “no inventes, qué joya”, pero en redes sociales abrió un debate sobre si debemos o no hacer bromas de este tipo, sobre todo en juntas donde hay más personas involucradas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? 🤔