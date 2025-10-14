Lo que necesitas saber: Uno de los vocalistas de Armonía 10 decidió retirarse tras los constantes ataques y amenazas.

El grupo musical Armonía 10 de Perú le ha dado la vuelta al mundo y no, no por sus canciones. Se volvieron ‘populares’ en internet por salir a cantar con chalecos antibala.

Una drástica y dura medida que tuvieron que adoptar tras la ola de violencia que viven algunos músicos de aquel país. Por ejemplo, el 16 de marzo del 2025, Paul ‘El Ruso’ Flores, su vocalista fue asesinado mientras se dirigía a una presentación.

Y por si eso no fuera suficientemente peligroso, otro grupo musical fue atacado en pleno concierto.

Fotografía @Armonia10Of

Armonía 10 y los chalecos antibalas

Armonía 10 tuvo que recurrir a los chalecos antibalas para garantizar sus presentación en medio de las constantes extorsiones en su contra. Aunque su decisión también fue impulsada por aquella balacera que se registro durante un concierto de Agua Marina durante la noche del 8 de octubre. Sí, con todo y los asistentes, un grupo armado abrió fuego e hirieron a cuatro de los integrantes.

Acá está el momento en el que disparan contra el escenario en medio de todos los asistentes.

Los grupos musicales han intentado pedir ayuda del gobierno para que les garanticen su seguridad. Sin embargo, apenas han recibido la recomendación de no ‘contestar llamadas de desconocidos’ y no hacer caso a las amenazas.

Irvin Saavedra, vocalista de Armonía 10, no se va a quedar a esperar a que las autoridades intervengan, por eso decidió retirarse y no seguir arriesgando su vida por propio bien y el de su familia.

“Después de 9 años de música, viajes y sueños cumplidos, llegó el momento de cerrar una etapa y despedirme de la familia de Armonía 10 de Piura. Hoy priorizo mi bienestar y el de mi familia, pero me voy agradecido y orgulloso de haber sido parte de una orquesta que marcó mi vida y la de muchos“.