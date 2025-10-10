Lo que necesitas saber: Dina Boluarte ascendió al poder en diciembre de 2022, luego de que el entonces presidente Pedro Castillo, trató de disolver el Congreso... éste se la regresó, lo destituyó y, en su lugar dejó a Boluarte.

Horas de contraste en Latinoamérica: mientras María Corina Machado era galardonada con el Nobel de la Paz, otra mujer que encabezó un movimiento opositor en su país (logrando su cometido) fue destituida del cargo: la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Boluarte no contó con el apoyo de los partidos que la llevaron al poder…

De acuerdo con medios internacionales, el Congreso de Perú decidió la destitución de Boluarte ante la creciente inseguridad del país y la inoperancia del gobierno… específicamente, frente al crimen organizado.

Nadie defendió la permanencia en el cargo de Dina Boluarte… ni siquiera los partidos que llegaron a apoyarla. Todos votaron a favor de “darle las gracias” y declarar la “vacancia” la presidencia de Perú. La decisión tuvo cero votos en contra y ninguna abstención. A favor, 118 votos.

La ahora expresidenta de Perú tenía la posibilidad de presentarse ante el Congreso para argumentar en contra de su destitución. Sin embargo, parece que no le vio caso y, de acuerdo con CNN, anunció que renunciaba a su derecho a defenderse.

Congreso evocó clásula constitucional de “permanente incapacidad moral”

Para darse la destitución de Dina Boluarte se aprobaron cuatro mociones y el Congreso evocó la cláusula constitucional que permite la salida del representante del Ejecutivo por “permanente incapacidad moral”.

En la constitución peruana no se define qué es “incapacidad moral”, sin embargo, por lo que se señaló en el Congreso de Perú, se evocó la cláusula porque las acciones de Boluarte no correspondían con lo esperado de alguien que cumple las funciones presidenciales.

Según The New York Times, la destitución de Boluarte se da en medio del ascenso de la inseguridad, sobre todo por casos de extorsión y ataques directos durante conciertos. La respuesta de la ahora expresidenta no fue muy convincente: Dinal Boluarte se limitó a pedir a la población “no contestar” a las llamadas de extorsión.

Mientras se realizaba el proceso para destituir a Dina Boluarte, manifestantes se colocaron a las afueras de la embajada de Ecuador en Perú, para evitar que la expresidenta acuda al inmueble a pedir asilo político.

Pero no era necesario… según el abogado de Boluarte, la exmandataria de Perú no tiene ninguna intención de fugarse o pedir protección de país aliado alguno. Para nada, cómo creen…

Una vez confirmada la destitución de Dina Boluarte, el cargo de presidente de Perú quedó en manos de la persona que se desempeñaba como titular del Parlamento: José Jerí Oré. Así señala el artículo 115 de la Constitución que se tenía que hacer, así se hizo.