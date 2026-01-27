ARMY vs Revendedores: La venganza de las fans de BTS en México

Lo que necesitas saber: La venganza de las fans de BTS contra los revendedores de boletos en México es real y basta con ver las acciones que ARMY ha tomado.

Dicen por ahí que “la venganza es un plato que se sirve frío” y al parecer esa frase no la conocen las fans de BTS, mejor conocidas como ARMY (Adorable Representative M.C. for Youth), quienes no han perdido el tiempo y se han ido con todo a los revendedores de boletos en México.

BTS anunció tres conciertos en México este 2026. Foto. BTS vía Facebook

ARMY está molesto con la situación de los boletos de BTS en México

Pero vamos desglosando este chismecito: como bien saben, el pasado sábado 24 de enero se llevó a cabo la venta general de boletos para los tres conciertos que BTS anunció en el Estadio GNP Seguros, los cuales se realizarán el próximo 7, 9 y 10 de mayo.

Como era de esperarse, los y las ARMY consiguieron que la venta se volviera algo histórico, pues más de 1 millón de personas se formaron en la fila virtual y los boletos para los conciertos se acabaron en 37 minutos. Aún con eso muchas fans no alcanzaron uno.

La venta de boletos de BTS en México fue una total locura. Foto: @CinntiG (X)

Así que comenzó su venganza contra los revendedores de boletos

Las quejas en redes sociales comenzaron a aparecer, especialmente porque ARMY empezó a notar que muchas personas, aparentemente que se dedican a la reventa de boletos, anunciaron sus tickets sin pena ni gloria. No solo eso, sino que los daban hasta al triple del precio original.

ARMY no sólo se organizaron y pidieron a las demás fans que eviten comprar en reventa por muchas ganas que tengan de ir (y así evitar de paso, ser estafadas por alguien), sino que pusieron manos a la obra y fueron más allá al comenzar una campaña nunca antes vista.

Las ARMY de México y otras partes de Latinoamérica iniciaron una campaña para evitar la reventa de boletos. Foto: @ARMYBogotaCol (X)

Pero en serio la palabra “venganza” se queda corta a lo que está haciendo ARMY

Y es que no crean que la campaña de ARMY contra los revendedores de boletos de BTS quedó en algo simple. Como una verdadera comunidad, las y los fans de BTS se han unido y organizado para comenzar a doxear (o sea, revelar información personal) a los revendedores de boletos que se han topado.

En redes sociales hay decenas de posteos donde ya aparecen imágenes de INE’s, nombres de cuentas bancarias o números de teléfono que los revendedores dan cuando están haciendo el supuesto trato para vender los boletos de los conciertos de BTS en México.

Todo para erradicar la reventa de boletos en nuestro país

Unos fans hasta se pusieron creativos e hicieron lo que cualquiera de nosotros haría con su exnovio/a (nocierto): registraron los números de teléfono de los revendedores en plataformas de universidades o hasta páginas triple equis para que les estén marcando todo el día.

Y si alguno de ustedes ha cometido el error de pedir información en alguno de esos sitios (esperamos que sea el de universidades, claro), sabrán lo molesto que llegan a ser, pues realmente te marcan todo el día para darte la información que pediste.

Dicen que ARMY ya destapó hasta infidelidades de los revendedores en México

Para que se den una idea de la organización del ARMY en este embrollo, muchas hasta tienen ya un excel donde están descargando tooooda la información de los revendedores. Ahora sí que aplicando el “revendedor que veo, revendedor que reporto”.

La cosa no ha parado con personas normales, a quienes por cierto ya hasta acusaron con el SAT por el pago de impuestos que podrían evadir de la reventa, sino que ya se han ido contra plataformas que se dedican a la reventa de boletos de conciertos y eventos.

Algo nunca antes visto en otro evento masivo en nuestro país

Otras hasta hablan de que a un revendedor lo cacharon teniendo una doble vida (como al señor que les contamos de Italia, al que atraparon gracias a un video de TikTok) y no desaprovecharon la oportunidad para avisarle a la esposa del sujeto de lo que pasaba.

Ahora sí que con esa organización, hasta dan ganas de pedirle a ARMY que vayan más allá y pidan algo relacionado a la seguridad, la falta de medicamentos en hospitales o hasta que investiguen a uno que otro politiquillo de nuestro país.