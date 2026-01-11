Hombre demanda a restaurante por exhibir su infidelidad en TikTok

Lo que necesitas saber: En Italia, un hombre decidió demandar a un restaurante por exhibir su infidelidad en TikTok a través de un video promocional.

No sólo pasa en los conciertos de Coldplay, al parecer. ¿Recuerdan al CEO de Astronomer que fue captado en plena infidelidad con su jefa de R.H.? pues algo así le pasó a un hombre en Italia que ha demandado a un restaurante por exhibir su doble vida amorosa en un video de TikTok.

Se trata de un hombre de 42 años que vive en Sicilia y el cual, de acuerdo con el diario The Times, decidió llevar a los tribunales a un restaurante de la ciudad de Catania al cual asistió luego de decirle a su esposa que iría a una cena de negocios.

Y pues cuál cena de negocios, el hombre en realidad fue a una cita con otra mujer. Para su mala suerte (y para fortuna de la esposa), justo ese día el restaurante en cuestión grabó algunos clips para hacer un video promocional que postearon en TikTok.

Luego de que por culpa de un video de TikTok su esposa lo cachara en plena infidelidad

Cuál fue la sorpresa de este señor cuando el video en TikTok se hizo viral y fue visto por su esposa, quien sin pensarla dos veces le pidió el divorcio al saber que su marido le daba calor a otro hogar. Algo que ahora llevó al señor a pedir una indemnización al restaurante.

Al drama romántico entró la organización italiana de derechos del consumidor, Codacons, quien representa al hombre infiel y argumenta que el restaurante no le pidió permiso al cliente ni para grabarlo ni para postear el video en la plataforma de videos cortos.

Aseguran que su privacidad y datos fueron vulnerados por el restaurante

Además, Codacons afirma que los del restaurante violaron las leyes italianas de privacidad: “Es inaceptable que un restaurante grabe a sus clientes sin permiso explícito y publique las imágenes en línea, exponiéndolos a consecuencias impredecibles”, declaró Francesco Tanasi, portavoz de la organización.

Considerando que las leyes italianas son muy fuertes cuando se trata de la protección de datos, los de Codacons y el hombre al que representan buscarán una compensación por parte del restaurante, el cual podría tener consecuencias graves de no aceptar.

Algo que quizá no habría ocurrido de no ser infiel a su esposa

El caso obviamente ha dividido opiniones en redes sociales, pues muchos creen que las personas, sin importar nada, tienen derecho a no ser grababas sin su consentimiento y otros piensan que episodios como este bien pueden evitarse no siendo infiel a sus parejas.

¿Ustedes de qué lado están? ¿De uno o de ambos? ¿Habrá sonado Coldplay en el restaurante la noche en la que este señor y su amante fueron captados por la cámara? Muchas preguntas y pocas respuestas…