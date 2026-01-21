Lo que necesitas saber: BTS regresa con tour mundial y México OBVIO está en el mapa.

¡ARMY, grita conmigo! ¡BTS viene a México en 2026! RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook anunciaron su nueva gira mundial, la cual lleva por nombre “AIRANG” y somos felices de decir que México forma parte del recorrido que marca el regreso del grupo más grande del k-pop a los escenarios. Así como lo escuchaste. Y OJO: las fechas para las preventas han cambiado.

Tendremos 3 fechas de la gira de BTS en México en 2026

Las fechas para México anunciadas en las cuenta oficial de BTS son el 07, 09 y 10 de mayo del 2026, en el Estadio GNP Seguros. El nombre del tour ya se ha confirmado: “AIRANG”.

Crédito: BIGHIT MUSIC vía Weverse

Se trata del primer tour de BTS como grupo desde PERMISSION TO DANCE ON STAGE en 2022 y 2023; y del reencuentro con ARMY en México tras una larga larga espera de 9 años. Sin duda será una de las giras más cotizadas de 2026, con una demanda histórica de boletos y una batalla asegurada por conseguir entradas.

Créditos: BTS(방탄소년단) PERMISSION TO DANCE ON STAGE in THE US Preview Cuts #1 vía Weverse

Y no, no es casualidad que México tenga 3 fechas en la gira, pues durante la visita de j-hope en 2025, ARMY se encargó de “amarrar” las fechas de BTS en nuestro país, en un show donde artista y fans lo dieron todo. ¡Gracias BTS y gracias ARMY por hacerlo posible!

Todo sobre la gira mundial de BTS en 2026 y 2027

Además de México, la gira llevará a BTS por otros países en latinoamérica como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, además de recorrer las principales ciudades de Asia, Europa y América del Norte en lo que será su regreso global a los escenarios. El tour arrancará el 9 de abril y se extenderá hasta el 2027 pues aún faltan más ciudades por anunciarse.

Créditos: BTS(방탄소년단) PERMISSION TO DANCE ON STAGE in THE US Preview Cuts #1 vía Weverse

Con 3 fechas confirmadas en México, música nueva en camino y una gira mundial ya en marcha, BTS inicia 2026 retomando el vínculo con ARMY alrededor del mundo.

¿Cómo conseguir boletos para BTS en México?

Si quieres conseguir boletos para los conciertos de BTS en México, lo más probable es que funcione similar a la gira de j-hope en 2025: primero te recomendamos estar registrado en la plataforma de Weverse y tener tu ARMY Membership activa para acceder a la preventa exclusiva de fans con tu código personal. Y antes tendrás que hacer un pre-registro desde la misma página de Weverse.

La preventa para ARMY membership para las primeras dos fechas (07 y 09 de mayo) se anunció el 22 de enero y para la tercera fecha (10 de mayo) para el 23 de enero. Sin embargo, estas fechas han tenido un pequeño cambio.

En mensaje publicado en redes, se anuncia que las fechas para la venta de los boletos de BTS en México quedan así:

Para las fechas 1 y 2 (7 y 8 de mayo): Viernes 23 de enero, de las 9 am a las 9:59 pm (hora local).

Para la fecha 3 (10 de mayo): Viernes 23 de enero, de las 12 pm a las 9:59 pm (hora local)

Luego de las preventas, va la venta general, ésta iniciará el sábado 24 de enero, a las 9 am (hora local)

Ojo, si bien la membresía no es indispensable para comprar boletos, sí aumentará mucho las probabilidades de que consigas una entrada en la preventa Weverse.

En caso de cualquier actualización o para instrucciones más específicas, lo mejor es seguir las indicaciones de los canales oficiales de BTS o bien juntarte con tu amix con experiencia comprando boletos y prender la velita.

Mapa oficial del concierto de BTS en el Estadio GNP

Previo a que arranque la venta de boletos para los tres conciertos de BTS en México, Ticketmaster ya reveló el mapa del Estadio GNP. Y seguro les gustará mucho a las ‘Armys’ la distribución, sobre todo porque tendrán más oportunidades de verlos de cerca en comparación con los mapas tradicionales con el escenario hasta el frente.

Mapa del concierto de BTS en el Estadio GNP / Imagen ticketmaster.com

Precios de los boletos de BTS en México

Hasta la fecha, los precios oficiales de los conciertos de BTS en México aún no han sido revelados, pese a la insistencia de las fans y la Profeco. Solo conocemos el mapa, pero se espera que en las próximas horas, antes de que arranque la venta de boletos, se hagan públicos.

“Se solicitó a OCESA informar de manera completa y transparente los precios, cargos y condiciones de venta de boletos para los conciertos del BTS World Tour en la CDMX, incluyendo precios dinámicos, paquetes VIP y la cantidad de entradas disponibles en preventa y venta general.” Se lee en el comunicado de Profeco.

Sin embargo podríamos calcular un aproximado considerando los precios de la gira de j-hope en el Palacio de los Deportes en 2025.

Cortesía: BIGHIT MUSIC

Los precios de un paquete VIP, para el HOPE ON THE STAGE, estuvieron entre los $19 mil y $13 mil pesos aprox. Y de ahí los precios se seccionaron, desde los $7 mil hasta $2 mil pesos aproximadamente.

Ojo, estos precios fueron para el Palacio de los Deportes, habrá que esperar el mapa del Estadio GNP Seguros y los precios oficiales también, por lo que te recomendamos estar al pendiente.

¿Cuántas veces se ha presentado BTS en México?

Aunque no lo parezca, será la cuarta vez que BTS visitará México. La primera vez de BTS en México fue durante el Music Bank 2014 en la Arena Ciudad de México;. Regresaron un año después para presentarse en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes en 2015, como parte de THE RED BULLET TOUR. La última visita de BTS en el país fue en el 2017, como parte del lineup de KCON 2017 en la Arena Ciudad de México.

Créditos: Zepeda Bros, Music Bank México 2014, KCON México 2017.

A lo largo de los años, el fandom se ha multiplicado de forma en que ahora nos es inimaginable pensar que alguna vez estuvieron en recintos tan pequeños y a precios más fáciles de acceder. Nunca es tarde para ser ARMY, pero vaya que los fans de ese entonces tuvieron la oportunidad de verlos antes de que nadie, de una forma mucho más accesible.

Estas fechas llegan en un momento distinto para BTS con el hype de ARMY por los cielos: con una nueva etapa en puerta y con los siete integrantes reunidos otra vez, listos para volver a compartir escenario con sus fans. ARMY, ¿están listos?