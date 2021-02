Totalmente merecido: Artista rinde homenaje al Capitán Tom Moore pintándolo con los pies

El pasado 2 de febrero nos enteramos de una noticia sumamente triste, pues lamentablemente el Capitán Tom Moore, uno de los hombres que nos levantó el ánimo durante la pandemia murió a los 99 años de edad. Sin duda, él fue de las pocas personas que hizo algo por su país a raíz de la crisis sanitaria, ya que caminó 100 veces en su jardín para recaudar fondos destinados al personal médico del Reino Unido que se encontraba en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Su intención era juntar 100 mil libras, pero al final este abuelito recolectó la nada despreciable cantidad de 33 millones de libras (más de 931 millones de pesos). Por si esto no fuera suficiente, con su cover de “You’ll Never Walk Alone Again” logró entrar a las listas de popularida y su esfuerzo lo reconoció la mismísima Reina Isabel II, que en julio de 2020 nombró a Tom como caballero de la orden británica.

También puedes leer: TOM MOORE: EL VETERANO DE GUERRA QUE CONQUISTA LOS CHARTS DE MÚSICA CONTRA EL CORONAVIRUS

Un gran homenaje al Capitán Tom Moore

Desde entonces, Tom Moore se ganó el corazón no solo de la gente del Reino Unido, también de aquellos de otras partes del mundo que leyeron su historia en internet. Es por eso que al enterarse de su fallecimiento, varias personas decidieron rendirle tributo a su manera, justo como el caso del artista Nathan Wyburn, quien decidió homenajearlo de la única manera que él sabe, creando una pintura inspirada en este veterano de guerra.

De acuerdo con distintos medios, este hombre de 31 años es reconocido por hacer obras de arte un tanto peculiares con materiales y recursos no tan convencionales. Pero cuando se enteró de la muerte del Capitán Moore se sintió afectado que la única forma que encontró para recordarlo era ponerse las pilas y armar una pieza en su memoria, y el resultado final fue pintar un retrato suyo utilizando sus pies.

Nathan Wyburn quien utilizó las suelas de sus zapatos y pintó el rostro de Tom Moore cuando era joven, y para ser honestos le quedó espectacular. “Me pareció adecuado hacer un retrato con pisadas de pintura en homenaje a todas esas millas que él recorrió para recaudar dinero para el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido”, dijo el artista al explicar su obra.

No cabe duda de que este abuelito marcó a miles de personas. Además de servir a su país y a pesar de su avanzada edad, nos demostró que se puede hacer cosas por los demás desde nuestra trinchera y marcar de manera positiva al mundo. Puede que ya no esté entre nosotros, pero su legado durante la pandemia y su compromiso para apoyar a los trabajadores de la salud en el Reino Unido seguirá presente.