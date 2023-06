La CDMX es la suma de sus barrios, su cultura, su comida, sus habitantes y por supuesto de todas las cosas que se pueden ver y comprar. En esta última categoría está Perisur; una plaza inaugurada en 1980, que todavía forma parte de nuestro paisaje urbano.

Hablamos de un mall icónico que se ha vuelto un refugio para los múltiples entusiastas de pasar los fines de semana entre tiendas de ropa, restaurantes, grandes y chicos, los helados de yogurt con una capa de chocolate encima y cientos de tiendas donde venden objetos que no sabíamos que necesitábamos.

Perisur se inauguró en 1980./Imagen ICA Facebook

Desde mas cuatro décadas, Perisur ha reunido generaciones de familias y se ha convertido en un referente del sur de la Ciudad de México. No sólo por su cercanía con Tlalpan y Coyoacán, sino porque ha encontrado la manera de evolucionar a lo largo del tiempo.

De transformar una simple ida a la tienda, en una experiencia llena de estímulos para los sentidos.

En pleno siglo XXI, pocos recuerdan que en sus inicios Perisur fue el centro comercial más grande de la ciudad.

Las tiendas eran diferentes, pero la esencia era la misma./Imagen Vecinos de Tlalpan Twitter

Era un inmueble de dos pisos, con techos disparejos y ceniceros afuera de las tiendas. Su atracción más grande eran las tiendas departamentales y un pequeño negocio para fumadores, que hoy sigue vivo.

Dicho lo anterior, hemos juntado un poco de su historia y algunas imágenes melancólicas que nos recordarán esos tiempos en los que se usaba la palabra “modernidad” para hablar del futuro y no había mejor atracción que las escaleras mecánicas para pasar de una planta a otra sin mover los pies.

La historia de Perisur

El centro se inauguró en el verano de 1980, gracias al éxito que habían alcanzado los dos primeros centros comerciales de la Ciudad de México, Plaza Satélite y Universidad respectivamente.

Perisur nació cuando una multitud de inversionistas le compró un gran pedazo de terreno a Emilio Azcárraga. El magnate de la televisora más importante del país lo había puesto a la venta porque quería regalarse a sí mismo el Estadio Azteca, y necesitaba dinero.

Aunque ahora damos por sentado este concepto, en los años 70 no era común ver a varias marcas juntas en un solo espacio.

El terreno pertenecía al dueño de Televisa./Imagen Historia del Tlalpan Facebook

Por eso, cuando se inauguró fue un gran suceso para los habitantes de los barrios aledaños, considerados casi pueblos en esa época.

Era tanto el entusiasmo por construir en esa parte de la ciudad, que el topónimo de la plaza se sacó de la mezcla de dos palabras: Periférico y Sur.

Por su parte, el arquitecto escogido para esta aventura fue Juan Sordo Madaleno, uno de los representantes del funcionalismo y la arquitectura moderna mexicana de los años 70.

El mismo arquitecto diseñó Perisur y Plaza Universidad-/Imagen ArchDaily

Este renombrado artista se hizo famoso por la construcción de obras tan emblemáticas como El Hotel Presindete de Acapulco y el Palacio de Justicia de la Ciudad de México. Así mismo fue el responsable del diseño de Plaza Universidad.

La inauguración de Perisur

Las primeras tiendas que se instalaron en el Centro Comercial fueron los grandes almacenes del momento: Sears, Liverpool, Palacio de Hierro y la ahora inexistente, París-Londres.

Esto fue importantísimo, ya que era la primera vez que los capitalinos podían ver reunidas todas estas tiendas bajo un mismo techo.

Era el Centro Comercial más grande la ciudad/Imagen Tlalpan Historia Facebook

Para los flamantes dueños del lugar, la apertura de Perisur fue todo un suceso. En un primer comercial que se estrenó en 1980, la plaza emergía encima del los restos del Xitle –uno de los símbolos más representativos del Pedregal– mientras un locutor con voz juvenil decía:

“Perisur, prepárense a vivir la experiencia de llegar a 150 establecimientos, que incluyen boutiques, tiendas, bancos y más de 5 mil lugares para estacionarse. Otro estilo de hacer compras”.

Asimismo, el día en el que se abrieron sus puertas, los asistentes pudieron escuchar un concierto de Three Souls in my Mind, un grupo de rock que había tocado en Avándaro y que fue la cuna de lo que más tarde sería el Tri de Alex Lora.

¿Qué se podía comprar en Perisur?

La nueva plaza contaba con 200 mil metros cuadrados distribuidos entre siente restaurantes, el más famoso se llamada Helen´s. Era célebre por sus meseros con sombreritos, su comida estilo americano y una gran fuente de sodas que atraía a todos.

Asimismo, había 150 locales, casi todos de empresas mexicanas. Para los atletas había una tienda llamada Deportes Pinedo, para los intelectuales del sur, una librería pequeña pero bien surtida y para las amas de casa una gran cantidad de cafecitos de los años 80 donde podías pasan la tarde entre cigarros y cafés americanos.

***

Hoy en día, Perisur está vivo, sólo que el concepto ha cambiado casi por completo. El diseño original se despidió de los acabados sobrios de los 80 y su público ahora consume otras cosas, como celulares con inteligencia artificial.

Dicho esto, a casi 43 años de su inauguración, nos interesa preguntarles: ¿recuerdan alguna anécdota?