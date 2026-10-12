Tras el festival Burning Man, cientos de bicicletas son abandonadas en Estados Unidos y el 'Foro Mundial de la Bicicleta 12' encontró la forma de convertir el problema en una solución social: recolectarlas, repararlas y donarlas a comunidades vulnerables de México.

Lo que necesitas saber: Tras el festival Burning Man, la asociación civil 'Foro Mundial de la Bicicleta 12' recuperó, rehabilitó y entregó 489 bicis a comunidades migrantes, refugiados y colectivos de madres buscadoras.

Seguramente en redes has visto alguna imagen de las cientos de bicicletas que son abandonadas año con año en Estados Unidos tras el festival Burning Man. Bueno, pues el Foro Mundial de la Bicicleta 12 encontró la forma de convertir el problema en una solución social: recolectarlas, repararlas y donarlas a comunidades vulnerables de México.

Recolecta de bicis abandonadas en Estados Unidos // Fotos: Samuel Terán Padua.

Rescate de bicis abandonadas en festival de Estados Unidos para donarlas a comunidades vulnerables de México

Cuando termina un festival de música, es “normal” encontrarse con basura, objetos perdidos y, en el caso del Burning Man, cientos de bicicletas abandonadas que contradicen el principio fundamental del evento: No dejar rastro.

Pero más allá de esta problemática, existen proyectos como ‘Bici Humanitaria’ creado por el Foro Mundial de la Bicicleta 12 (FMB12) con apoyo de otras asociaciones que se encargan de darle un segundo uso a estas bicis.

Y para entender más a detalle este proyecto de migrantes habitantes de la periferia de la Ciudad de México en alianza con otros colectivos, platicamos con su director logístico y legal, Samuel Ismael Terán Padua.

Recolecta de bicis abandonadas en Estados Unidos // Fotos: Samuel Terán Padua.

¿Qué es el Foro Mundial de la Bicicleta 12?

Vamos por partes. Para entender este proyecto, debemos saber que ‘Bici Humanitaria’ del Foro Mundial de la Bicicleta 12 (FMB12) es una iniciativa que utiliza a la bici como herramienta de ayuda social.

Se encargan de recolectar y reparar bicicletas de Estados Unidos para entregarlas en comunidades desatendidas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y comunidades fronterizas.

“Hemos donado en Nuevo Laredo, en Ciudad Juárez, en Tijuana y casi siempre rescatamos bicicletas de la costa este de la ciudad de Chicago, Illinois. Es donde históricamente hemos desarrollado este proceso”, señaló Samuel.

Recolecta de bicis abandonadas en Estados Unidos // Fotos: Samuel Terán Padua.

Recolección de bicis olvidadas en el festival Burning Man

Pero hablando específicamente del festival Burning Man, este es el segundo año que FMB12 logró recolectar bicis abandonadas en el desierto de Black Rock en Nevada, Estados Unidos.

“Como fue exitoso el primer proceso, 2025, nos dio la pauta para poder estar en todo el voluntariado desde el mes de agosto hasta terminar la recolección total”, resaltó.

En esta segunda ocasión se lograron recuperar 489 bicis que, con ayuda de voluntarios a pie, cruzaron desde San Diego hacia Tijuana para entregarlas con comunidades migrantes, refugiados y colectivos de madres buscadoras.

Para Samuel, el mensaje es claro: Empoderar a las comunidades vulnerables con vehículos que les garanticen su derecho humano a la movilidad.

Recolecta de bicis abandonadas en Estados Unidos // Fotos: Samuel Terán Padua.

¿Qué sigue para FMB12?

Si bien durante los últimos meses se encargaron de la logística de las bicis del festival de Estados Unidos, la asociación civil aún continúa con otras iniciativas para darle una segunda vida a este medio de transporte.

De hecho, en los próximos 15 días tienen planeado hacer algo similar, pero esta ocasión en Laredo, y lo que requieren es de voluntarios que les ayuden a desarmar y cargar las bicis.

Si te interesa conocer más sobre este trabajo, checa sus redes sociales (nomás da clic aquí)