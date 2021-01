Celosa nivel: Ataca a su esposo al descubrirle fotos con otra mujer; resultó ser ella más joven

Sabemos que los celos no son buenos, pero aunque digan que no, [email protected] en cualquier momento los hemos sentido, ¿a poco no? Sin embargo, hay personas que de repente se les pasa la mano con esto y hacen cosas sin medir la magnitud de sus acciones, porque quedan cegador por este sentimiento como el caso que estamos por contarles, pues una mujer sin deberla ni temerla atacó a su esposo por unas fotos bastante essstrañas.

De acuerdo con medios locales, todo esto ocurrió en la colonia Urbi Villa, en el municipio de Cajeme en Sonora, cuando las cosas se salieron de control. Según lo que cuentan, Leonora se encontraba junto a su esposo Juan, quien estaba checando su teléfono y revisando algunas fotos que tenía guardadas, lo normal y algo que todos hacemos cuando de plano no sabemos cómo entretenernos o de plano queremos recordar un momento especial.

Esta mujer tuvo un ataque de celos nunca antes visto

Sin embargo, el hombre no contaba con que a su esposa le entraría un ataque de celos nivel legendario. Resulta que la mujer se dio cuenta de que su pareja estaba viendo imágenes de una mujer que no reconocía, así que en lugar de reclamarle o preguntarle tranquilamente quién era, decidió ir a la cocina, buscó un cuchillo y sin pensarlo dos veces, lo atacó en diferentes partes del cuerpo sin darle chance de explicar lo que estaba pasando.

Tras todo esto Juan, logró desarmarla y le enseñó a detalle las fotografías en su celular. Pero en un plot twist que ninguna película nos ha enseñado, Leonora se dio cuenta que la mujer de las imágenes era ella, solo que más joven y delgada. El hombre explicó que encontró las fotos en un antiguo correo electrónico y se tomaron cuando ellos eran novios, pero al parecer a su esposa poco le importó eso.

Los vecinos de esta pareja escucharon gritos y golpes en su casa, es por eso que de inmediato le hablaron a la policía. Y por supuesto que al llegar al lugar, detuvieron a Leonora y la trasladaron a la fiscalía del municipio, donde abrieron una investigación en su contra; por su parte, el hombre terminó con graves heridas y afortunadamente los paramédicos que llegaron al lugar a tiempo para atenderlo.