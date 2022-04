Todo un saiyajin: Bebé hace entrada a su fiesta con temática de ‘Dragon Ball’ y se hace viral

No es un secreto que Dragon Ball es uno de esos animes que no nos cansamos de ver, además de que muy posiblemente es el más popular de la historia en América Latina. Pasan los años y la épica historia de Gokú sigue emocionando a todo el mundo… incluso a una que otra familia que aprovecha para armar fiestas con temática de la serie.

Y si no nos creen, prepárense porque están a punto de ver lo más tierno de su día. Pues resulta que una familia en Perú organizó una fiesta de cumpleaños para su bebé al más puro estilo saiyajin: con nave espacial, música, disfraz de Gohan y toda la cosa. Desde luego, el video se hizo viral en TikTok y se llenó de varios comentarios buena onda (o uno que otro medio manchado, pero nada grave).

Se hace viral el cumpleaños de este bebé con temática de ‘Dragon Ball’

¿Alguna vez se disfrazaron o jugaron a ser algún personaje de Dragon Ball? Si son fans del anime, posiblemente. Y si no lo hicieron, no se hagan: todos a los que nos gustaba la serie en su buenos tiempos, siempre nos imaginamos cómo sería convertirse en un saiyajin. Son de esas fantasías que se nos ocurren bien chavitos, pero no son tan imposibles después de todo.

Bueno, al menos así lo demuestra un familia que se rifó con una fiesta cool para su bebé. La usuaria de TikTok @rose.yayita compartió un video donde podemos ver cómo varios familiares cargan una replica bien exacta de las naves cápsula de la serie (esas meras en las que Vegeta, Nappa y Raditz llegan a la Tierra previo a la saga de Freezer).

Y como no podía faltar, la entrada de esta nave al salón de fiestas se hizo con el tema clásico de Dragon Ball, la genial “Cha-La Head-Cha-La” que hizo tan famoso a Ricardo Silva. También podemos ver que cuando se abre la nave, el pequeño festejado estaba disfrazado como Gohan en sus primeras apariciones en la serie: ya saben, que con el trajesito amarillo, la gorrita roja con la esfera de cuatro estrellas y toda la cosa.

Detallazo, ¿no lo creen? Además, como dijimos, la publicación en TikTok se llenó de comentarios donde varia gente dejó ver su fanatismo por Dragon Ball… y uno que otro hasta preguntó si había cápsulas para adultos como esa. Sin duda, despertó mucha nostalgia el video, que ahora tiene más de dos millones de vistas. Acá se los dejamos.