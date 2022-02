Fíjate, Paty: Dicen que Belinda cortó a Christian Nodal por no prestarle 4 millones de dólares

En las últimas horas y a través de internet comenzó a correr el rumor de que Christian Nodal y Belinda habían terminado su compromiso (ya ven que se iban a casar y hasta anillo carísimo le dieron). Y aunque en ocasiones anteriores ya habían aparecido chismes similares, pues parece que ahora la cosa va en serio.

Todo comenzó hace unos días cuando el cantante usó su cuenta de Twitter para publicar mensajes de desamor y despecho relacionados a su nueva rola “Te marqué pedo Remix”. Pero claro, no faltaron los curiosos que checaron si ambos se seguían en redes sociales.

Belinda y Christian Nodal ya terminaron su relación, dicen varios periodistas

Y pues cuál fue la sorpresa al ver que Nodal y Belinda ya no sólo se seguían en Instagram, sino que borraron las fotos que tenían juntos. “¿Pero ahora qué pasó?” se estarán preguntando, pues dicen que todo fue un pleito de dinero que comenzó Belinda, quien irónicamente terminó la relación.

La versión más sonada de este chisme afirma que Belinda cortó a Nodal porque el cantante no le quiso prestar 4 millones de dólares para pagarle al SAT y no ir a la cárcel. Algo que Christian no quiso hacer cuando supuestamente descubrió que Belinda le estaba mintiendo. ¡¿Quééé?!

Beli le pidió a Nodal 4 millones de dólares para una deuda que en realidad era de 500 mil dólares

Al menos así lo aseguraron los creadores de contenido Javier Cerniani y Elisa Beristain, conductores del programa de chismes en YouTube ‘Chisme No Like’, quienes detallaron que Belinda fue a hacerle la chillona a Nodal para que le prestara el dinero en cuestión y el SAT dejara de molestarla (hasta eso sí la entendemos en ese aspecto).

Total que el cantante oriundo de Sonora le dijo “va”, pero le pidió a sus abogados que se contactaran con el contador de Belinda para ver qué se podía hacer. Y pues que Nodal se entera de que Belinda sólo le debe 500 mil dólares al SAT y quería los otros 3.5 millones de dolarucos para pagar una casa que según compró con Lupillo Rivera.

Que Christian Nodal se enteró que su prometida le mintió y ella lo terminó

Al parecer Belinda busca liquidar las deudas de esa casa y así poder quedársela. Su error fue no decirle la verdad a Christian Nodal y eso le molestó al cantante, ya que estro le hizo creer que la gente tenía razón cuando le decían que Belinda sólo lo quería por el signo de pesos. Tssss.

Por su parte, la periodista de Espectáculos Inés Moreno publicó en su cuenta de TikTok un video donde confirmó que efectivamente Christian Nodal y Belinda terminaron su compromiso. Algo que le confirmó una fuente cercana al cantante, quien se supone iba a salir de gira este mes pero al final ya no quiso porque la ruptura lo afectó mucho.

Hasta ahora ninguno de los dos ha mencionado algo al respecto

De acuerdo con Moreno, fue Belinda quien cortó a Nodal y esto de no seguirse en Instagram no es una estrategia para hacerse publicidad (como ya había ocurrido anteriormente), sino que ahora la bronca sí es en serio. De hecho dicen que Belinda incluso confirmó la noticia con una indirecta que posteó en el aniversario luctuoso de su abuela.

“Te amo abuelita, de aquí hasta el cielo. En estos días tan difíciles extraño tu presencia, todos los días”, escribió la actriz en una de sus historias que subió el pasado 11 de febrero. Aunque claro, cabe recalcar que hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado respecto a este chisme.

¿Será que veremos a Nodal quitándose los tatuajes próximamente? Si sí, sólo esperamos que no lo haga en el mismo lugar al que fue Lupillo Rivera, por el amor de Dios…