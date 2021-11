Justo a tiempo nivel: Mujer con COVID-19 despierta del coma el día que iban a desconectarla

Dicen por ahí que más vale tarde que nunca… y no hay historia que ejemplifique mejor esa frase que la de Bettina Lerman. Es una mujer de Florida, tiene 69 años y despertó del coma justo el día en que su familia ya había decidido desconectarla (¡increíble!).

Acompáñame a ver esta maravillosa historia

La historia de esta mujer es única, de verdad. Enfermó de COVID-19 a principios de septiembre y el día 12 de ese mes tuvo que se ingresada al hospital. Su edad y la diabetes que padece complicaron la enfermedad, por lo que entró en coma y tuvo que ser conectada a un respirador artificial nueve días después.

Pasó más de un mes luego de eso y las esperanzas de que despertara eran cada vez menos, por lo que vino entonces el momento de tomar esa difícil decisión que neta no se le desea a nadie. La familia decidió desconectarla el pasado 29 de octubre.

Y como la mujer ya tenía fecha de muerte (ay, qué feo suena eso…), pues la familia arregló todo para su funeral, comenzaron con todo lo legal y administrativo para entregar su departamento y donaron algunas de sus cosas a sus vecinos. Es más, Andrew Lerman, hijo de Bettina Lerman, le contó a CNN que ya hasta habían elegido la lápida para su tumba.

“Tuvimos una reunión familiar con el personal del hospital porque mi madre no se estaba despertando. No importaba lo que hicieran, no podían hacer que se despertara“, relató. “Nos dijeron que sus pulmones estaban completamente destruidos… «Hay un daño irreversible, simplemente no va a suceder»”.

Pero la mujer despertó del coma justo el día que planeaban desconectarla

Pero justo ese día por la mañana, Andrew recibió una llamada del hospital donde estaba la mujer. —”Necesito que vengas aquí de inmediato”, dijo el médico. —“OK, ¿qué pasa? contestó el hijo. —“Bueno… tu madre despertó”.

Andrew Lerman declaró que, literal, el teléfono se le cayó de las manos por la impresión. No podían creer que su madre había despertado del coma justo ese día, pero era real. Se encuentra en estado grave desde entonces, sí, pero está viva y eso le da esperanza a la familia de que podrá recuperarse del todo.

Bettina Lerman cumplirá 70 años en febrero del 2022 y lo decimos con esa seguridad porque si logró despertarse cuando ningún médico lo creía posible, confiamos en que podrá volver a casa muy pronto y deseamos que le esperen muchos años de vida por delante. ¡Imposible no hablar de ella sin una sonrisa en el rostro!