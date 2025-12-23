Lo que necesitas saber: El calendario de 2026 con la imagen de Lobis ya está disponible en la Carnicería Ramírez en la compra de un kilo de carne.

Estamos a nada de comenzar el 2026 y, como ya es costumbre, algunos negocios comienzan a regalar el clásico calendario… aunque la “Carnicería Ramírez” decidió salir de lo tradicional y ya es toda una sensación de internet, pues su perrito ‘Lobis’ protagoniza este regalo.

Calendario de Lobis // TikTok:@marian.uveh

Carnicería Ramírez y los calendarios de ‘Lobis’, el perrito de la familia

Una carnicería de Zapopan, Jalisco, decidió sacar unos calendarios del próximo año con la foto del perrito de la familia, quien se ha robado el corazón de miles de personas.

Mediante TikTok, la usuaria Vanessa Huu, compartió algunas fotografías del peculiar regalo de Año Nuevo que la “Carnicería Ramírez” dará a todos sus compradores: un calendario del 2026 con la imagen de Lobis con vestimenta de la Virgen de Guadalupe.

Y no, no se trata de una broma o de la IA. El peculiar diseño se ha vuelto viral en redes sociales y miles de personas han comentado querer tener su propio calendario con Lobis como protagonista.

Calendario para todos los gustos…

Y por aquello de que la imagen podría llegar a ofender a alguna religión, la Carnicería Ramírez también lanzó un segundo diseño.

A diferencia del primero, acá podemos ver a Lobis vestido de vaquero mientras se encuentra montando una vaca.

Esta imagen también se ha vuelto viral y ha causado que muchos ya sean fanáticos del perrito. Por cierto, ambos diseños ya está disponibles en la carnicería… ¿A ti te gustaría tu calendario de Lobis?