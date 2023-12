Lo que necesitas saber: Una presentadora del clima se sinceró bastante ante las cámaras luego de equivocarse y el momento quedó grabado para la posteridad.

Ni hablar, los gajes del oficio… Ya le pasó a ‘personalidades’ como Joaquín López-Dóriga, Pedrito Sola y Marcos Martínez Soriano (el que dicen “Avísenme”), y ahora a esa lista se une la chica del clima de Multimedios que se ha hecho viral por su error que fue transmitido en vivo.

Resulta que todo esto pasó el pasado viernes 22 de diciembre en el programa Telediario, de la cadena Multimedios, donde en la sección del clima una reportera se puso a dar las predicciones para este fin de semana en el estado de la carnita asada.

Una chica del clima se equivocó al aire y todo quedó transmitido en vivo

La cosa es que al hablar del clima para la localidad de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, la joven comenzó a titubear un poco sobre los cambios de clima que habría y ni ella entendió si iba a estar nublado o iba a hacer mucho calor en los próximos días.

Total que a la conductora se le fueron “las cabras al monte”, pues en algún punto de su presentación simplemente se trabó y ya no pudo seguir hablando, por lo que salió de escena no sin antes lanzar un muy sincero y gracioso “Ay no, me la mam*, ch*ngada m*dre”.

Mi primera chamba en el Clima de Multimedios

La presentadora del clima al parecer no se dio cuenta de que sus palabrotas salieron al aire

Uno quiere pensar que esta última parte que vimos fue culpa de la producción, pues quizá ellos debían de censurar esa parte o simplemente dejar de transmitir cuando la conductora salió de cuadro. Otros incluso dicen que le pusieron un video diferente y por eso la chica se ‘norteó’.

Pero bueno, al final esto pasó y en redes sociales el video se ha hecho viral. No sólo por el error de la conductora, sino también por el de la producción de Multimedios y todos los involucrados en este suceso que sólo nos hace pensar en los memes de “Mi primera chamba”.

Y los memes y las reacciones al respecto no se hicieron esperar

Ya entrados en contexto, acá les dejamos algunas de las reacciones que hemos visto en internet respecto a la chica del clima y el pronóstico ‘groserón’ que se espera en Nuevo León este fin de semana:

¿Entonces chamarra o solo una sudadera basta?

El clima va a estar bien grosero ?

Creo que no fue culpa de ella, mas bien el que puso el vídeo se equivoco

Multimedios siendo Multimedios. Ojo, el clima se va a poner groserón en Nuevo León. ??



Multimedios siendo Multimedios. Ojo, el clima se va a poner groserón en Nuevo León.

Mi primera chamba en el Clima de Multimedios

¿Culpa de los becarios? ¿Culpa de la chica del clima (que dicen no es la primera vez que comete un error así en Multimedios)? Por ahora nada es claro, aunque seguramente este video dará vueltas en redes sociales durante los próximos días, ¿no lo creen?

