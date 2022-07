Conoce a Chupete, el perrito con hidrocefalia que se hizo viral y busca una familia

Si de algo estamos seguros, es que los perros merecen todo el amor del mundo, pues eso nos dan a nosotros. No importa si son de raza o no, los que tienen doggos sabrán que no hay nada como llegar a casa y recibir el cariño de tu mejor amigo. Sin embargo, hay quienes lamentablemente no tienen lo que deberían, tal es el caso de un perrito con hidrocefalia que está buscando una familia.

Resulta que hace algunos días se hizo viral la historia de este lomito, todo gracias a una usuaria de Facebook llamada Claudia Patricia, originaria de Cochabamba en Bolivia. A través de su perfil presentó a Chupete, un pequeño peludo que sorprendió a todos porque además de ser muy tierno y bonito, tiene una historia de vida sumamente complicada… y eso que prácticamente acaba de llegar a este mundo.

Foto vía Facebook: Claudia Patricia

Chupete es un perrito con hidrocefalia y su historia se hizo viral para mal…

Según la chica que lo rescató, este perrito no tenía que nacer, ya que el veterinario que lo atendió declaro que había muerto, pues tenía parte de la masa encefálica fuera de su cabeza: “Tiene aproximadamente un mes y un par de semanas, pero él ya come (…) Él nació con hidrocefalia, es por eso que lo van a ver un poquito más cabezón y tiene una ligera desviación en sus ojitos, es así medio bizquito pero eso le da ese toque de ternura”. De cualquier manera, Claudia no lo dejó desamparado, pero no puede hacerse cargo de Chupete y por eso compartió su caso, para buscarle una nueva familia que lo apoye.

La chica que rescató a este lomito declaró que: “es un pequeño milagro de Dios; la familia que decida adoptarlo se va a llevar ese pequeño regalo que Dios nos otorga a los rescatistas para decir ‘Nada en este mundo está escrito’. A veces a los pronósticos más duros los vence un corazón que está dispuesto a reescribir la historia de amor con una nueva familia”. Y aunque no lo crean, este lomito sí se hizo viral, aunque no por las razones que le hubieran gustado.

Foto vía Facebook: Claudia Patricia

Claudia aún no pierde la esperanza de que este peludo encuentre una familia

Para que se den una idea de lo que hablamos, una de las fotos del perrito fue blanco de burlas y memes, pues varias personas se burlaron de su cabeza y en general de su físico. En las imágenes se puede ver cómo comparan al lomito con personajes como Neo-Cortex de Crash Bandicoot, Vegeta, Pennywise y más. Y como era de esperarse, Claudia Patricia opinó al respecto y lejos de enojarse, pidió que lo apoyaran:

“Hace unos días subí la foto de Chupete para promocionar su adopción. Hoy, al ingresar a mi Facebook, varias páginas de memes lo habían posteado. A todos quienes vean estos memes, por favor ayúdenme a aclarar que está en adopción, que le urge hogar y que se encuentra en el Refugio Gamaliel de Narices Frías”, escribió la rescatista. A mí no me molesta en absoluto que las personas ignoren su condición clínica tan delicada y hagan burla del tamaño de su cabecita, lo que sí me gustaría es que todos sepan que él está buscando un hogar donde pueda empezar el tratamiento que le salvará la vida”.

Por ahora, lo único que se sabe sobre Chupete hasta el momento de redactar esta nota es que sigue bajo el cuidado de Claudia, quien no pierde la esperanza de que este tierno perrito encuentre una familia que lo quiera tal como es, pueda pagar todos sus tratamientos y sobre todo, le den el amor que tanto se merece