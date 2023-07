Lo que necesitas saber: Si te vas a quedar en la ciudad durante las vacaciones, organízate. Existen muchas actividades que puedes realizar para pasar un verano inolvidable.

Llega el verano y algunos no tendrán la oportunidad de salir de la CDMX. Las agendas apretadas o los presupuestos cortos te mantienen en casa durante las vacaciones largas. Pero la diversión de la temporada no se hace esperar y aquí te damos cinco planes perfectos para que los que se quedan en la ciudad tengan un verano inolvidable.

La diversión del verano no se hace esperar/Imagen Getty Images

De seguro te hará falta el tiempo libre, la CDMX tiene tantos sitios turísticos, históricos, culturales y de entretenimiento, que el verano entero no te alcanzaría para visitarlos todos.

Desde sus museos, teatros, parques, balnearios y los bosques que hay en sus alrededores, la capital se puede volver también un destino ideal para turistear.

La CDMX es un gran destino turístico/Imagen Getty Images

Todo depende de gustos y preferencias. Hay diversión y entretenimiento para todas las edades. Lo más seguro es que no te vas a aburrir, aunque el viaje a la playa no se haya hecho posible este verano. La ciudad invita con sus cientos y cientos de lugares.

Date una vuelta por el Bosque de Chapultepec

La naturaleza está al alcance de todos los capitalinos. La ciudad tiene sus bosques que la oxigenan y sin duda el más famoso es el Bosque de Chapultepec. Sus cuatro secciones con 678 hectáreas de naturaleza y sitios culturales nos pueden tener entretenidos por una larga temporada.

Desde simplemente ir a correr o caminar y ejercitarte hasta recorrer y conocer sus centros culturales, museos y lugares secretos, este bosque siempre tendrá algo nuevo que ofrecer.

Chapultepec tiene cientos de lugares para pasar un verano perfecto/Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

En Chapultepec no faltan las actividades para la gente de todas las edades. Desde el zoológico hasta su Castillo, no nos vamos a cansar de aprender sobre la cultura, la ecología y la historia de nuestro país. Es un lugar mágico que nos puede atrapar muy fácilmente y que siempre nos invita a regresar.

Chapultepec es historia, naturaleza y cultura/Imagen Getty Images

Así que si no conoces su Audiorama, su Jardín Botánico, su Centro de Cultura Ambiental o su Calzada de los Poetas o no los has visitado por un largo rato, el verano es el tiempo perfecto para darte una vuelta por ahí. Si lo tuyo es la cultura, puedes imponerte el reto de conocer sus 12 museos o las novedades que hay en su Cuarta Sección.

Haz un tour de museos o bibliotecas

Nuestra ciudad es muy grande y en ella existen en la actualidad más de 170 museos con temáticas diferentes y entretenidas. Desde el arte y la historia, la ciencia y la cultura nacional y del mundo, no podemos quejarnos entre tanta variedad. Conoce los que te hagan falta o visita y disfruta de las novedades que ofrecen tus museos favoritos o hasta las galerías de arte que hay en la CDMX.

La CDMX tiene más de 170 museos/Imagen Getty Images

El Museo Nacional de Antropología, el Museo del Palacio de Bellas Artes con su diferentes salas, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, el de Arte Popular, hasta los más especializados como el Museo Archivo de la Fotografía, el de Geología, de la Charrería, del Automóvil, de La Luz o hasta el de Cera, cada uno tiene su atractivo propio y te va a dar gratas sorpresas.

Un tour de bibliotecas va a hacer feliz a cualquier lector/Imagen Getty Images

Y si los museos se te hacen pocos, te puedes dar una vuelta por las bibliotecas que hay por la gran ciudad. Si lo tuyo es la lectura, el verano es una buena temporada para dar un paseo por los muchos libreros que hay a la mano para leer más de tus autores o tus temas favoritos.

La Biblioteca de México en el Centro Histórico, la Vasconcelos en Buenavista o las diferentes bibliotecas de Ciudad Universitaria, entre muchas otras, esperan para ser visitadas. Siempre hay un libro nuevo que leer.

Intégrate con la naturaleza en los Parques Nacionales

Si ya tuviste suficiente de la ciudad y lo que quieres es apartarte un poco sin tener que salir de ella, date una vuelta por los Parques Nacionales que tenemos a nuestro alrededor. Los bosques son una grata compañía y más en la época de verano. La CDMX cuenta con varios Parques Nacionales en los que no faltan la cultura, las leyendas, tradiciones y por supuesto, la naturaleza.

La Marquesa es uno de los paraísos naturales de la ciudad/Imagen Getty Images

Relájate y date una vuelta por el Parque Nacional Desierto de los Leones, por La Marquesa, Los Dinamos, el parque Fuentes Brotantes de Tlalpan o el Bosque de Tlalpan, el de El Tepeyac, el del Cerro de la Estrella, el de Lomas de Padierna, el Cumbres del Ajusco o el de los Viveros de Coyoacán.

Cada uno de ellos garantiza que vas a poder integrarte con la naturaleza entre el canto de las aves, la sombra de los árboles y el correr de sus arroyos y riachuelos.

Refréscate en alguno de los balnearios o parques acuáticos

Y si el calor se vuelve inaguantable, no pueden faltar algunos balnearios y parques acuáticos en los alrededores de la ciudad. Desde las grandes albercas con toboganes, hasta los chapoteaderos para los más pequeños, una buena nadadita no le cae mal a nadie.

Siempre dan ganas de nadar en verano/Imagen Parque Jalalpa 2000 Facebook

Date una vuelta por los Parques Acuáticos Jalalpa 2000 o el Águilas – Japón que está en las Águilas (los dos en la alcaldía Álvaro Obregón), visita el recién inaugurado Balneario La Ballenita en Insurgentes Norte, con capacidad hasta para 1200 personas o el de San Juan de Aragón.

También el Parque Utopía Papalotl de Iztapalapa cuenta con albercas semi olímpicas y toboganes que te harán olvidar la ola de calor, además de que ofrece actividades culturales.

La ciudad tiene albercas al alcance de todos/Imagen Utopía Papalotl Alcaldía Iztapalapa

Otra opción son las distintas albercas olímpicas que hay por la ciudad. Si no sabes nadar todavía, llegó el momento de aprender. Para nadar en ellas basta con llevar tu documentación y hacer algunos trámites.

La Alberca Olímpica Francisco Márquez está en la alcaldía Benito Juárez, también es recomendable la de Ciudad Universitaria. Si quieres nadar todos los días también te puedes inscribir en algún club deportivo.

Disfruta de los parques temáticos

Para los más pequeños la ciudad tiene diferentes parques temáticos que los van a entretener con experiencias inolvidables. De hecho, hasta los no tan pequeños van a encontrar diversión y sano esparcimiento en estos lugares que son tan únicos y característicos.

Los parques temáticos son para todas las edades/Estampas CDMEX Facebook

Son recomendables Mini Mundos en Tlalnepantla, con más de 35 maquetas de las construcciones más famosas del mundo; Inspark o “El Parque del Futuro” en la Colonia Granada, con sus atracciones y retos de realidad virtual o el Rancho Mágico en la alcaldía Tlalpan con sus 6 hectáreas dedicadas a la convivencia educativa con los animales.

Planea un verano divertido/Imagen Inflalandia Sentura Facebook

Para divertirse tenemos Inflalandia, también en Tlalnepantla, con sus variadas atracciones a base de inflables, Hasbro City en Interlomas, con experiencias emocionantes relacionadas con las diferentes líneas de juguetes de esa marca como Transformers, Monopoly o hasta Mi Pequeño Pony o Iztapasauria en Iztapalapa, con reproducciones de dinosaurios de tamaño real que además tienen sonido y movimiento.

No te aburras en verano

Así que no hay pretexto. Planes no faltan en la CDMX y además hay para todos los gustos y preferencias. Planea tu agenda de verano y aprovecha tu tiempo de la mejor manera posible. Las vacaciones largas también llegan a su fin. Disfruta la temporada.

Te puede interesar