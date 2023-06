El calor que se ha vivido en México en los últimos días ha sido infernal y aunque no hay mucho que podamos hacer al respecto, sí podemos buscar la manera de hacer un poquiiiito más llevadero el tremendo calorón para que no te derritas. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues puedes agarrar tu traje de baño y visitar algunas de las albercas que hay en la CDMX para echar un chapuzón.

En junio tendremos altas temperaturas/Imagen Así Sucede León Facebook

Hay que recordar que la tercera ola de calor empezó en los primeros días de junio y de acuerdo a los meteorólogos la temperatura bajará el día 17. No obstante habrá una nueva ola de calor en julio.

En ese sentido, igual y echar una nadada te podría alivianar para que este verano no te derritas tanto con el maldito calor. Un chapuzón no le hace daño a nadie, ¿a poco no? Nomás llévate tu bloqueador pa’ la carita.

Albercas en la CDMX en hoteles, balnearios y parques acuáticos

Aquí les dejamos algunas posibilidades. Entre las de los hoteles en los que ofrecen un day pass, los balnearios y los parques acuáticos de entrada gratuita de la ciudad, las opciones son más de las que pensamos,

Hoteles de la CDMX con alberca

Si queremos aprovechar un día libre y dejar el calor a un lado, podemos visitar los hoteles con alberca que tienen la modalidad de day pass. Al pagar una cuota, podemos nadar por un día durante el tiempo que el servicio esté disponible, así como disfrutar de otras ventajas que los lugares ofrecen, las refrescantes bebidas de sus bares y los ricos platillos de sus restaurantes.

Hotel Carlota

Este es un hotel boutique ubicado en la colonia Cuauhtémoc. Su alberca – bar tiene capacidad hasta para 180 personas. El pase incluye dos cervezas, un cóctel y un snack y su costo es de $ 450. Puedes visitarlo de 12:00 a 18:00 horas. Es para mayores de 18 años.

En Río Amazonas 73, Col. Renacimiento, Cuauhtémoc

Las albercas de algunos hoteles están disponibles para una visita de un solo día/Imagen Hotel Carlota Instagram

Hotel W Mexico City

Aunque es algo más costoso, si tienes la oportunidad, visita este hotel ubicado en Polanco que tiene una alberca con una vista increíble. Cuenta con una atención de lujo y el day pass de $1,350. Incluye el uso del vapor, sauna, el gimnasio del hotel y hasta el temazcal, además de la alberca. Se puede visitar de 10:00 a 18:00 horas. Gran opción para relajarse.

En Campos Elíseos 252, Col. Polanco, Miguel Hidalgo

Los day pass de los hoteles incluyen diferentes servicios además de un tiempo para nadar en sus albercas/Imagen W Mexico City Facebook

Habita Polanco

La piscina de este lugar está en el quinto piso del hotel y tiene también una vista magnífica de la ciudad. Para poder usarla, hay que hacer un consumo mínimo por persona de $750 en el restaurante o el bar. También se puede disponer de su jacuzzi y su sauna, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

En Presidente Masaryk 201, Col. Polanco, Miguel Hidalgo

No hay nada como un buen chapuzón y una buena bebida para el calor/Imagen Grupo Habita Facebook

Hotel Downtown

Este hotel del Centro Histórico de la CDMX es otra opción para ir a nadar y refrescarse. Su day pass de $ 600 incluye la visita a la terraza con alberca y a su bar, el uso de un camastro y toalla, dos bebidas sin alcohol y un plato fuerte. Disponible de 13:00 a 18:00 horas, pero hay que llegar temprano para asegurar lugar.

En Isabel La Católica 30, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Una alberca en el Centro Histórico de la ciudad/Imagen Downtown Mexico Facebook

Parques acuáticos y balnearios

Los balnearios y parques acuáticos también son una opción para ir a nadar sin salir de la ciudad. Aunque no están en zonas muy céntricas, puedes visitarlos con toda la familia y por lo general son gratuitos. Sus albercas, toboganes y otras actividades son entretenidos para personas de todas las edades y mucho más en la época de calor.

Parque acuático Jalalpa 2000

Este parque está en la alcaldía Álvaro Obregón y cuenta con tres albercas y un chapoteadero para los más peques. Está abierto de martes a domingo de 9:00 a 18:00 horas y la entrada es gratuita. Tiene juegos infantiles, área de gimnasio y cancha de juegos mixtos.

En Calle Peral, Santa Fe, Jalalpa El Grande 1er reacomodo, Álvaro Obregón

Los parques acuáticos son una buena opción/Imagen Parque Jalalpa 2000 Facebook

Parque acuático Águilas – Japón

Tiene alberca, chapoteadero y otras áreas divertidas como “el balde monumental de agua” para refrescar a todos sus visitantes. También está en la alcaldía Álvaro Obregón. La entrada es gratuita y está abierto de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Puedes organizar tu propio picnic o relajarte al lado de la alberca.

En Rómulo O’Farril 642, Parque Las Águilas, Álvaro Obregón

Los balnearios tienen diversión para toda la familia/Imagen Punto Focal Facebook

Balneario La Ballenita

Este lugar acaba de abrir sus puertas la pasada Semana Santa. Está en la alcaldía Cuauhtémoc y es un centro recreativo acuático que tiene siete albercas, chapoteaderos, lago artificial, arenero, zonas de juegos, áreas verdes, biblioteca pública y zona de gimnasio entre otras actividades. La entrada es gratuita. Tiene capacidad hasta para 1,200 personas, pero ojo, no admite mascotas. Abre de lunes a domingo de 8:00 a 19:00 horas.

En Insurgentes Norte casi esquina con Calzada San Simón, Col. San Simón Tolnahuac, Cuauhtémoc

“La Ballenita” es una nueva opción de balnearios en la Cuauhtémoc/Imagen Sandra Cuevas Facebook

Utopía Papalotl

Las “Utopías” de Iztapalapa son los nuevos parques que ofrecen propuestas recreativas, culturales y deportivas en la alcaldía Iztapalapa. Utopía Papalotl tiene dos enormes toboganes, albercas semi olímpicas, clases de natación y otras muchas actividades deportivas, además de un mariposario y un orquideario. Abierto de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. Entrada libre.

En Reforma Económica 52, Col. Reforma Política, Iztapalapa

La temporada de calor puede durar por semanas o hasta meses/Imagen Utopía Papalotl Alcaldía Iztapalapa

Hay más alternativas en la ciudad para refrescarse y combatir la ola de calor. No sólo está la alberca inflable del vecino o el buen regaderazo. ¿Ustedes conocen alguna otra buena opción en la Ciudad de México para ir a nadar en la temporada de calores?

Nada como refrescarse en la época de calor/Imagen Utopía Papalotl Instagram