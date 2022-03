Sustos que no dan gusto: Cliente se queda encerrado en un banco y pide ayuda en Twitter

Todos nos hemos imaginado que pasaría si un día, por alguna razón inexplicable, nos quedáramos encerrados en cualquier lugar público por accidente (llámese cine, museo, supermercado, centro comercial, etc.) y sin nadie que pueda salvarnos. Algo que sinceramente muy pocos experimentan, como el tipo que se quedó en la sucursal de un banco.

Parece chiste, pero es la anécdota de Esteban Cervi, un sujeto que recientemente se hizo viral en Twitter luego de que pidiera ayuda a las autoridades para que lo sacaran de una sucursal de Santander, en donde al parecer se quedó encerrado gracias a un trabajador que no notó su ausencia.

Un hombre se quedó encerrado en una sucursal de Santander, en Argentina

Fue a través de la red social del pajarito azul donde Esteban pidió ayuda al banco Santander, en Argentina, para que lo ayudaran a salir de las cajas de seguridad en una de sus sucursales. “Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, indicó el hombre en cuestión.

Al final fueron las autoridades de Argentina que, sepa cómo, lograron sacar al hombre que hizo de todo con tal de que las cámaras de seguridad notaran su ausencia. “Estuve haciendo señales a las cámaras, gritando, golpeando puertas, nadie se dio cuenta. Nadie mira las cámaras de seguridad ni saben si hay movimiento”, detalló.

Los policías tuvieron que rescatarlo porque nadie de Santander lo pelaba

Cervi contó a través de un hilo que llamó a la policía porque el banco no le contestaba el teléfono ni los DMs. Bueno, los únicos que le hicieron caso fueron los bots automatizados que respondieron sus tuits con un “Te pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Ya estamos con vos por privado. Aguardamos tu respuesta” que no fue de mucha utilidad.

Si la anécdota no pudiera ser más bizarra, Esteban Cervi dejó en claro que esto le ocurrió mientras estaba de visita por Argentina, país en el que ya no vive. “Fui a cerrar la cuenta y sacar un reloj que era de mi viejo que falleció súbitamente en 2013. No tengo un mango literal. Toda mi riqueza está en vinos, libros y un par de emprendimientos”, agregó.

Aclaro que ya no vivo en Argentina (país que amo para siempre) y que fui a cerrar la cuenta y sacar un reloj que era de mi viejo que falleció súbitamente en 2013. No tengo un mango literal. Toda mi riqueza está en vinos, libros y un par de emprendimientos. — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

Bueno, pero las risas no faltaron

Al final –y después del susto y desesperación que seguramente experimentó– Esteban tomó la situación con gracia y hasta armó un kit de supervivencia por si alguna persona llega a quedarse atrapada en una sucursal de Santander, quienes por cierto adelantaron que reforzarán el proceso de atención en la sucursal para que ya no ocurran cosas así.