¡Qué rifada! Tiktoker utiliza lenguaje de señas en conciertos de Coldplay y se hace viral

Coldplay llegó a México y la primera parada que hicieron, fue en tierras regias para tocar en el Estadio BBVA de Monterrey. Y bueno, legendaria banda británica no ha parado de levantar los ánimos desde entonces, entregándonos desde ese mismo momento un montón de anécdotas memorables como la del empleado del aeropuerto que le recomendó música a Chris Martin (AQUÍ la historia) o la del joven Bernardo que subió a tocar la rola “Gravity” con el grupo (POR ACÁ les contamos más).

Pues bien, a esta lista de historias curiosas y geniales, ahora debemos agregar a una chica llamada Laura Bustamante, quien recientemente subió a su cuenta de TikTok un video contando cómo fue que se convirtió en instructora de lenguaje de señas. Y no solo eso: ella también apoyó al público compuesto por gente sorda para que disfrutaran los shows que la agrupación dio en Nuevo León.

Tiktoker cuenta cómo se volvió traductora de lenguaje de señas en conciertos de Coldplay

La gira Music of the Speheres de Coldplay arrancó en Latinoamérica y desde el primer momento, el tour se destacó por ser sostenible y por esta preocupación sobre el medio ambiente. Pero además de ello, hay que destacar la espectacular iniciativa de la banda por hacerlo inclusivo dándole la oportunidad a las personas con discapacidad auditiva de disfrutarlo al máximo.

¿Y cómo lo han logrado? Bueno, todo ha sido gracias a unos chalecos sensoriales que traducen las vibraciones de la música y además, a algunos instructores del Lenguaje de Señas Mexicano (LSM) que se han aprendido las canciones del grupo, esto para traducirlas a la gente sorda que asiste a los eventos. De hecho, una de estas voluntarias es la joven Laura Bustamante, quien contó su historia sobre cómo se volvió intérpete de lenguaje de señas.

A través de un video en su cuenta de TikTok, Laura nos cuenta su papá y mamá son sordos, así que desde muy chica se relacionó con el LSM. De acuerdo con lo que ella cuenta, su padre abrió una escuela para la enseñanza del Lenguaje de Señas Mexicano y ella, desde muy joven, comenzó a enseñar junto a su familia.

Y así, con los años, se dedicó a perfeccionar sus habilidades como intérprete al grado de que se enfocó en la traducción de canciones en este sistema comunicativo. Pero no es un proceso sencillo ya que como Laura cuenta, tuvo que prepararse de la mano de varios expertos en Lenguaje de Señas Mexicanos, esto para lograr aprenderse la canción en inglés, entenderla en español y poder interpretarla en LSM. Sin duda, una tarea nada sencilla pero muy admirable.

En el video de tikTok que les mostraremos a continuación (y en otros que ella misma ha compartido en su cuenta), podemos verla interpretando algunas canciones en el concierto de Coldplay, mientras explica cómo ha sido este viaje de enseñanza y aprendizaje para apoyar a las personas con discapacidades auditivas.

La gira inclusiva y sostenible de Chris Martin y compañía

Como mencionamos antes, Coldplay no solo ha hecho de su gira Music of the Spheres una experiencia musical común y corriente. Los británicos le han puesto empeño para que este tour sea inclusivo y lo más amigable posible con el medio ambiente. Esto se puede ver ya que en el Estadio BBVA de Monterrey, colocaron algunas bicicletas a las que los asistentes se podían subir, pedalear y generar la energía suficiente para la iluminación, sistema de sonido y más.

En los shows recientes de la banda, también se han colocado tapetes kinéticos que convierten el movimiento de la gente (en este caso, los saltos del público en el concierto) en energía. Por si fuera poco, la banda se ha coordinado con los organizadores y con instituciones diversas para llevar a cabo esta iniciativa inclusiva con la que la gente sorda puede gozar del show. Y sí: se espera que todo esto se repita en los próximos conciertos en Guadalajara y la Ciudad de México.

A continuación, les dejamos algunos detalles sobre cómo se puso el primer concierto de Coldplay en Monterrey, donde incluso dedicaron la canción “Everglow” al fallecido Taylor Hawkins de Foo Fighters.