Suertudo: Trabajador en Monterrey le da recomendaciones musicales a Chris Martin para sus shows en México

Nosotros también queremos vivir ese sueño :(… Este 25 de marzo arranca la gira ‘Music of the Spheres’ en México, y los chicos de Coldplay ya arribaron a la tierra de la carnita asada (a.k.a. Monterrey) para comenzar con el primero de ocho conciertos que la agrupación británica tiene programados en nuestro país.

Más allá del número de shows que Chris Martin y compañía tienen preparados, parece que el regreso de Coldplay a México apunta para ser maravilloso. Lo decimos porque la banda ya dio algunos shows en República Dominicana y Costa Rica que fueron calificados como increíbles por diversas razones.

Una de esas fue el hecho de que Chris Martin interpretara canciones representativas de los países a los que llegan. Tal fue el caso de “Bachata Rosa”, canción del dominicano Juan Luis Guerra que Chris cantó durante su show en ese país el pasado 22 de marzo, o la “Patriótica Costarricense” en Costa Rica.

Desde entonces los fans en México se han preguntado cuál será la canción que Coldplay interpretará en los cuatro shows que darán en la Ciudad de México, pues con la variedad de éxitos mexicanos que existen seguramente son decenas las rolas que la banda podría escoger para hacer cover aquí.

Claro que Chris Martin sabe que esa será una tarea complicada y por eso está pidiendo ayuda. Lo decimos porque el músico británico ya comenzó a preguntarle a gente de nuestro país qué canciones y/o artistas podría coverear en sus conciertos en Monterrey, Guadalajara y CDMX.

En un video que se hizo viral en internet se puede ver a Chris Martin platicando con un trabajador en el aeropuerto de Monterrey. El afortunado sujeto comienza a escribir en el teléfono de Chris unas rolas de Los Claxons, banda originaria de dicho estado de la república.

En el video se puede escuchar a Chris mencionando “Cielito Lindo”, a lo cual el afortunado trabajador y su acompañante (que graba el video) le dice que es una canción súper mexicana, así que probablemente sea esa la que escuchemos en nuestro país en voz del líder de Coldplay.

Chris Martin asking staff at the airport recommendations for songs to cover at Coldplay shows in Mexico 🇲🇽

🎬 @Iv_Bertely pic.twitter.com/0AFCKyxzbZ

— ColdplayXtra (@coldplayxtra) March 25, 2022