Colección de restaurantes para probar las AUTÉNTICAS tapas españolas

Lo que necesitas saber: La cocina ibérica es una de las más espléndidas del mundo. Además de sus platillos tradicionales, nos ofrece sus típicas tapas, excelentes para disfrutar acompañadas de una buena bebida.

Las tapas españolas son algo más que un aperitivo que se sirve en bares para acompañar una buena cerveza o una copa de vino; son una de las expresiones más deliciosas de la gastronomía española que nos permite probar una multitud de platillos y nos invita a vivir la cultura callejera de las ciudades ibéricas. En la Ciudad de México existen varios restaurantes que nos ofrecen buenas tapas, buen ambiente y una manera fantástica de viajar al corazón de Europa sin tomar un avión.

La cocina ibérica está llena de delicias./Imagen Pexels

Y es que “irse de tapas” es un ritual social y gastronómico único. Es un plan para pasar un buen rato con amigos, mientras degustamos pequeños bocados preparados con platillos icónicos como las tortillas, papas o los embutidos y chorizos ibéricos, maridando la experiencia con una copa de Rioja o una cerveza helada.

Sí, las tapas son una explosión de sabores en pequeñas porciones que nos permite hacer una travesía por las recetas, vegetales y especias de un país tan hermoso como diverso. Comerlas es conocer España de norte a sur, es visitar Madrid con unas gambas al ajillo y ver Galicia desde la forma en la que cocinan el pulpo.

Tienes que probar desde las tapas hasta la tortilla de patatas./Imagen El Tapeo Instagram

Cada mordida a una tapa es un viaje a todas las Españas que son España es una forma fantástica de vivir nuevas experiencias en la CDMX. Muchos restaurantes de la urbe se esmeran por usar productos de primera calidad y tienen la creatividad para fusionar nuestros ingredientes con recetas y formas de preparación dignas de una taberna de Sevilla.

La historia de las tapas

Lo primero que debemos saber es que no existe una historia oficial, sino varias teorías y leyendas populares que se han transmitido de generación en generación.

Algunos historiadores sostienen que la costumbre de comer tapas nació en la Edad Media. Las tabernas necesitaban una manera práctica de evitar que le entrara polvo o insectos a las copas y los misioneros colocaban una rebanada de pan sobre la boca del vaso, lo que evitaba que la bebida se contaminara.

Las tapas se preparan con creativiad./Imagen Pexels

Asimismo, otra hipótesis se suscitó durante el reinado de Alfonso X “El Sabio” en el siglo XIII. Se dice que el monarca sufría dolores de cabeza extremos y su médico le recomendó una copa de vino para aliviarlos. Cuenta la leyenda que, para contrarrestar los efectos del alcohol, el monarca acompañaba sus copas con una loncha de pan y queso.

Aunque su origen es desconocido, lo que sí es una certeza es que las tapas se convirtieron en una costumbre popular arraigada en los bares y tabernas de toda España, particularmente en la región de Andalucía, donde todavía hay sitios que las ofrecen gratis siempre que se acompañen con una bebida.

4 restaurantes en la CDMX para probar las mejores tapas

Este ícono gastronómico de España ha viajado por el mundo y se ha convertido en una experiencia cultural que sin duda tiene que ser vivida. En la CDMX existen muchos restaurantes donde se preparan tapas; algunos usan las recetas más tradicionales, otros han implementado en su preparación ingredientes y técnicas más vanguardistas. Cada una sabe diferente, pero todas son espectaculares.

Si lo que se busca es un lugar para pasar buen rato, escuchar música y sobre todo comer delicioso, este es el restaurante perfecto. Aquí se ofrece una enorme variedad de tapas, algunas absolutamente originales como la de mousse y foie con frutos secos.

Dirección: Emilio Castelar 121, colonia Polanco

Deliciosas tapas acompañadas de una bebida fresca./Imagen Jaleo: Bar de Tapas Facebook

En este restaurante hay un espíritu auténtico y un menú dedicado a rendirle un homenaje a la comida del Mediterráneo. En el Tapeo se pueden probar tanto las recetas clásicas, con ese toque casero que se agradece, como una reinvención fantástica de los bocados; cada quien decide qué camino tomar.

Dirección: Calle Oslo 6, Colonia Juárez

Las tapas tienen una infinidad de sabores./Imagen El Tapeo Instagram

Una excelente opción si se busca una experiencia auténtica. Su cocina está enfocada tanto en tapas tradicionales, hechas con recetas típicas de la cocina española como la tortilla de patatas, como en la creación de nuevos sabores; no importa lo que pidas, aquí todo se prepara a la perfección. Nada como pasar una tarde de domingo en la barra con una copa de vino y tres tapas que nos recomiende el chef.

Dirección: Avenida Mazatlán 20 C, Colonia Condesa

Platillos auténticos y con sabor original./Imagen Bulla Instagram

Para los comensales más inquisitivos, este restaurante es la opción indicada. Su menú nos ofrece decenas de delicias de autor en las que podemos probar a qué sabe la asombrosa fusión entre comida mexicana y española. Canopia no se parece a nada; su atmósfera bohemia y esas porciones pequeñas y perfectas nos hacen sentir que estamos de visita en las Islas Cantábricas.

Dirección: Avenida México 190, Colonia Condesa