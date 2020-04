Así es como puedes hacer tu cubrebocas casero y reutilizable ante la pandemia del coronavirus

Muchas cosas se han dicho sobre el uso de cubrebocas ante la pandemia del coronavirus, y a pesar de que en un principio la misma Organización Mundial de la Salud mencionó que no tenía ningún caso utilizar las mascarillas si la persona no tenía contacto con algún caso sospechoso de coronavirus, o no presentaba síntomas de gripe o relacionados al COVID-19, al parecer un nuevo estudio sobre el tema ha cambiado las cosas.

Y es que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), han publicado un nuevo estudio en el que hablan de la importancia de utilizar cubrebocas para frenar los contagios locales de coronavirus, enfatizando el papel importante que tienen los portadores asintomáticos en los contagios locales, ya que muchos esparcen el virus sin saberlo porque no presentan ningún tipo de sintomatología.

Los CDC mencionan que es importante no perder tiempo al esperar que las personas usen cubrebocas cuando ya presenten los síntomas del coronavirus, por lo que han recomendado a la población utilizar cubrebocas cuando salgan a lugares públicos donde las medidas de Susana Distancia sean imposibles de llevar a cabo, como cuando salimos a comprar la despensa, a la tiendita de la esquina o a comprar algún insumo en la farmacia.

La agencia estadounidense deja en claro que la población debe utilizar los cubrebocas de tela (los que cuestan como cinco pesos), y es importante no contribuir al desabasto de máscaras quirúrgicas o respiradores N-95, los cuales están reservados para los trabajadores de la salud y las personas de primeros auxilios, quienes forzosamente deben utilizarlos en su trabajo para estar más seguros al momento de tratar a personas contagiadas de coronavirus.

“Es fundamental enfatizar que mantener un distanciamiento social de 6 pies sigue siendo importante para frenar la propagación del virus”, menciona la CDC en su estudio, en el que también agrega que las personas pueden hacer sus propios cubrebocas caseros y económicos para ayudar a frenar la propagación del virus, calificando esta acción como “una medida de salud pública voluntaria adicional”.

Y acá te dejamos un tutorial muy fácil para hacer tu propio cubrebocas casero

Sabemos que comprar cubrebocas desechables puede ser un gasto algo complicado durante esta temporada, así que acá les dejamos un tutorial que nos encontramos en internet (cortesía de una usuaria de TikTok llamada @bilintinamakeup), en donde la chica realiza un cubrebocas con ayuda de un paliacate y dos ligas para el pelo.

En serio, para la creación de tu cubrebocas reutilizable sólo se necesita doblar varias veces el pedazo de tela–de preferencia de algodón–, ponerle las ligar a los lados y luego entrelazar las orillas para que tengas lista tu mascarilla para protegerte del coronavirus (y de paso te ahorres una lanita). Se los dejamos para que lo chequen:

Odio estos vídeos que hacen ver sencillo algo que yo seguro jamás lograría hacer 😂😂😂😂 Pero lo intentaré 😜#QuédateEnCasa pic.twitter.com/J13CbazNQk — Gabriela Warkentin (@warkentin) April 4, 2020

Es importante recordarles que si van a utilizar sus cubrebocas caseros y reutilizables es importante lavarlos muy bien con agua y jabón y de manera constante, esto para que las mascarillas sean efectivas y los protejan ante el contagio de coronavirus por parte de un portador asintomático.