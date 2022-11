¿Te han regalado una botella de vino acompañada de chocolates? Este es uno de los obsequios más comunes, sobre todo durante el Día de San Valentín y en fechas navideñas; pero, ¿sabías que esta no es de las mejores formas de disfrutar de un vino (de cualquier variedad)? Pues resulta que el chocolate es uno de los alimentos más difíciles de maridar con esta bebida.

Bueno, ¿quién no ha disfrutado de una copa de vino tinto con unos chocolates amargos? Aunque en gustos se rompen géneros, los expertos no lo recomiendan, ya que con la acidez de este se queda en tu paladar y no se distinguen los atributos del vino. Entonces, ¿con qué comidas se puede maridar? Acá te dejamos una guía rápida.

Foto: Héctor Moreno para Sopitas.com

Los expertos nos dicen cómo maridar el vino

La semana pasada (del 31 de octubre al 4 de noviembre) nos lanzamos al 43º Congreso Mundial de la Viña y el Vino en Ensenada, Baja California, y aprendimos un par de cosas que desconocíamos de los vinos. Una de ellas son los maridajes básicos de estos, algo que queremos compartirte.

Existen dos tipos principales de maridaje: Por similitud, que busca armonía entre sabores similares de vino y comida; y por contraste, que consiste en combinar sabores que sean tan opuestos que se complementen. Pero prometimos una guía rápida, ya que el maridaje de vinos no es tan sencillo y entran varios factores en juego como la acidez, ligereza, cuerpo y otros más; además de que en los alimentos se debe considerar la grasa, dulzura, qué tan salada es, etc.

Foto: Especial

El vino tinto, excelente compañía para una cena fuerte

Comencemos con el vino tinto de variedad intensa (el rojo más oscuro) que se combina bien con carnes rojas, pero también se lleva excelente con quesos duros y almidones. Básicamente todo lo que sea de sabor fuerte encaja a la perfección. Algunos ejemplos de este tipo de vinos son Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Bonarda, Petit Verdot y Tannat.

Si tienes un vino tinto menos intenso, entonces se recomienda una carne magra, carne blanca, y mariscos, además de vegetales asados y claro, quesos duros y almidones. Sí, los quesos combinan con casi todos los vinos, a diferencia de los chocolates. Los vinos Pinot Noir, Merlot, Tempranillo y Sangiovese entran en esta categoría. Y recuerda, ningún vino tinto de debe tomar frío.

Foto: Especial

¿Qué va con los vinos blancos y espumosos?

Los vinos blancos se llevan bien con casi todo, esto incluye carnes magras, carnes blancas, mariscos, pescados, vegetales y almidones. Son varias las variedades de vinos que entran en esta categoría, como lo son Chardonnay, Viognier, Sauvignon Blanc, Torrontés y Tocai Friulano. También tenemos los vinos rosados, como White Zinfandel, que se llevan de lujo con los mismos alimentos además de las frutas.

Una de las variedades más populares de vinos es la de los espumosos, los cuales pueden maridar con pescado, todos los tipos de quesos, almidones y vegetales. El Champán, Prosecco y Cava son algunos de estos. Por último mencionaremos a los vinos dulces, como lo son Moscato, Malvasía y Riesling y se llevan muy bien con todos los tipos de quesos, frutas, postres y la carne magra.

Foto: Especial

Esta es una forma sencilla de maridar vinos y sacar los mejores sabores de ellos, además de que estéticamente hablando, también se verán de lujo en tu mesa. ¡Así que saca tu libro de recetas y lánzate por un vinito que te haga ver como todo un experto!