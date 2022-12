¡Ayyyyyyyy la Navidad! Blanca y hermosa como siempre, llena de magia y, sobre todo, regalos. Oh sí, aunque en algunas películas típicas del gabacho quieren darnos el mensaje de que los obsequios no lo son todo en estas fechas, la llegada de Santa Claus con nuestros regalos es algo que no puede faltar.

Foto: Getty

Yo como tú estoy muy emocionado por despertar esta Navidad y correr al árbol para ver qué me dejó el siempre agradable Señor Claus (aunque ese no es el único motivo por el que se pone el arbolito de Navidad).

Pero no comamos ansias, es cuestión de tiempo para que el trineo jalado por los renos llegue a tu casa como a la de miles de millones de niños y niñas en todo el mundo. Ojo, que nadie te diga que repartir regalos por todo el planeta en una sola noche es imposible porque la hasta la física lo explica.

¿Quieres saber dónde está Santa Claus y seguir su recorrido en vivo?

Está bien, entendemos que no es fácil ser paciente en un fecha tan especial. La buena noticia es que existe una forma de seguirle el rastro a Santa Claus para saber más o menos a qué hora llegará a nuestro hogar.

Así es, cada año el señor Google se reúne con Santa Claus para llegar a un acuerdo y ponerle un rastreador. Gracias a eso existe Google Tracker, una página donde es posible seguir en vivo la ruta de Santa Claus para saber con exactitud dónde está en cada momento.

Para verlo sólo tienes que dar click en este enlace. Y lo mejor de todo es que no sólo podrás seguir en vivo a Santa Claus, hay un par de juegos interactivos, fotografías y más para pasar un rato agradable mientras esperas su llegada.

¡Qué maravilla, verdad! Pues nada, a seguir esperando que Papá Noel llegue con bien a todas las casas donde haya algún niño o niña esperándolo. ¡¡¡Feliz Navidad!!!