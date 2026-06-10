Todos creemos que ahora sí sabemos cómo va a acabar el Mundial. Que si Francia llega caminando. Que si Brasil “ya despertó”. Que si Argentina trae demasiada presión. Que si México ahora sí va a romper la maldición.

Y siempre está el amigo que asegura que “trae un pick rarísimo” y termina apostando por Croacia. Por eso existen las quinielas.

Porque ver el Mundial está chido… pero tener algo en juego hace que hasta un Corea vs Túnez un martes a las 9am se convierta en el partido más importante de tu vida.

El Mundial nos convierte en expertos de fútbol.

¿Quieres demostrar que eres de los que de verdad le saben al Mundial?

Justo para eso llega la Sopiquiniela Hisense. Aquí no solo vas a decir “yo sí le sé”. Aquí lo vas a demostrar.

La dinámica está fácil:

Primero eliges cómo crees que terminan los grupos. Después pronosticas partido por partido. Y conforme avance el Mundial, vas sumando puntos para subir en la tabla.

Sí, también hay preguntas de desempate porque en el Mundial siempre hay alguien que se sabe hasta cuántos tiros de esquina va a tener Serbia. Es importante señalar que puedes hacer o modificar tus predicciones hasta 1 hora antes de cada partido, después se bloquea.

¿Y los premios?

Cada semana se va una Barra de Sonido Hisense HS2100. Y al final del torneo habrá un Súper Ganador que se lleva un setup brutal:

1 Pantalla Hisense de 85”

1 Barra de sonido

1 Frigobar

1 Aire acondicionado portátil

1 Ice Maker

O sea: básicamente convertir tu casa en sede oficial del Mundial.

¿Quieres demostrar que sabes del Mundial?

Así que arma tus predicciones, confía en tus picks absurdos y entra ya a la Sopiquiniela Hisense. Participar es completamente gratis y no requiere compra mínima ni ninguna condición económica para participar.

Porque todos creemos saberle al Mundial… hasta que empieza a rodar el balón. Regístrate aquí.