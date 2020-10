¿Color tapatía? Critican a marca de maquillaje por estereotipar el color de piel de las mujeres mexicanas

El internet es un lugar muy extraño donde podemos encontrar toda clase de cosas. Para muchas mujeres es el espacio ideal para buscar y comprar ropa y artículos de belleza, entre ellas maquillaje, aprovechando que en redes sociales como Instagram hay un montón de empresas promocionando sus productos, aunque no a todos les va tan bien que digamos como a esta marca que le llovió de todo por algo muy particular.

Resulta que PaiPai, una marca mexicana de cosméticos artísticos compartió con todos sus seguidores la nueva colección de sombras de ojo que lanzarán al mercado. Todo iba de maravilla, presentaron las paletas Alma Gitana, Morena Mía y A la Mexicana, pero esta última causó polémica por los nombres que usaron para los tonos, ya que utilizaron los gentilicios de las mujeres de nuestro país para esta línea.

También puedes leer: TSSS: ZARA YA RETIRÓ SUS ‘BOLSAS DE MERCADO’ TRAS DURAS CRÍTICAS EN INTERNET

Desde chilanga, chiapaneca, culichi, poblana y hasta tampiqueña, prácticamente se “inspiraron” en todas las regiones de México para la colección. Y es que el problema vino a la hora de asignar los colores, porque podemos observar que a la “norteña” le dieron el tono más claro, mientras que a “sureña” le pusieron el color más oscuro, y para que se de una idea a “tapatía” le dieron un amarillo intenso mate… ¿por?

Es por eso que muchas personas consideraron que eran ofensiva la paleta de sombras que presentaron, a tal punto de llamarlas clasistas y hasta racistas. Por supuesto que en redes sociales no se hicieron esperar los comentario al respecto, mencionando que esto era una forma de estereotipar el color de piel de las mujeres mexicanas, aunque también hubo quien defendió a la marca al considerar que muchos estaban exagerando.

No puedo creer que en pleno 2020 a nadie del equipo de diseño y marketing de este producto no se le ocurrió pensar lo problemático (racista, pues) que es esto. pic.twitter.com/XjLdR7KQKa

Además de los estereotipos racistas en los nombres que le pusieron a las sombras “norteña” vs “sureña” esta marca también tiene otras cuestiones problemáticas… https://t.co/jQlFVQ9NwO

Respecto a la paleta de paipai…

– Yo soy Chiapaneca, pusieron un carmín y no me ofendo.

Tal vez no te ofendes porque no sabes el contexto del término despectivo que se usa para definir no solo a los indígenas estadounidenses, sino a los indígenas en general, PIELES ROJAS.

— (@ElKlubdeMika) October 29, 2020