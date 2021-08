María Montserrat Muñoz, acaba de vivir sus propias vacaciones de terror. Un viaje en parachute en el momento exacto en el que se avecinaba una tormenta, provocó que la cuerda que la sujetaba a la lancha se rompiera y la dejara volando a la deriva. Tal como si fuera un pañuelo desechable, la joven de 21 años era arrastrada por las fuertes ráfagas de viento de un lado hacia el otro. Pero, afortunadamente vivió para contarlo.

Muñoz, quien es originaria de Guanajuato, había planeado que este fuera el viaje de su vida, pero en un segundo terminó convirtiéndose en su peor pesadilla. El clima de Puerto Vallarta no era el más adecuado para realizar un deporte extremo como este, pero la ilusión le ganó. En cuanto salió disparada por la corriente de aire, los lancheros se quedaron como los chinitos, ‘no’más milando’, mientras que la joven era arrastrada como un guiñapo por los aires.

Si lo que buscaba era una buena dosis de adrenalina, sin duda lo consiguió. Desde el momento en que se reventó la cuerda, hasta su insólito aterrizaje en los cables de alta tensión a más de medio kilómetro del mar, la chica soltó de un jalón todos los alaridos que debió de dar a lo largo de toda su vida.

¿Es un pájaro, es un avión?

Imagina todos los pensamientos que le pudieron pasar por la cabeza mientras parecía trompo en las alturas y el viento la arrastraba hacia una zona residencial, cada vez más lejos del mar y de una caída segura. Desde la responsiva que te hacen firmar antes de que te pongas el chaleco salvavidas –mismo que en esta ocasión poco le sirvió- para que las empresas se deslinden de cualquier accidente en el parachute, hasta en su familia, sus amigos y en su futuro.

Mientras que en el cielo la joven pasaba el peor día de su vida, en la tierra decenas de turistas y locales sacaban su celular para grabar el momento inédito, preguntándose: ¿Es un pájaro?, ¿Es un avión?, ¿Es súper woman? Ahorita bromeamos con ello, pero la verdad es que la historia pudo dar terminar en tragedia.

Hablando de pájaros, para que te des una idea de qué tan alto volaba María, en uno de los videos que obviamente se convirtieron en viral, se aprecia a un pelícano volando a la misma altura que lo hacía Montserrat. Quizá el momento más angustiante para la chica, fue el de su aterrizaje.

Sin un rasguño

Sin tener control del paracaídas, primero parecía que se estrellaría en la avenida, luego en la azotea de una casa, para finalmente caer en los cables de alta tensión de la calle de Berlín, en la colonia Versalles de la ciudad tapatía. Justo en el momento en el que cae, los cables comienzan a hacer corto circuito, sacando chispas.

Un hombre estacionó junto al poste un vehículo rojo compacto, se subió al toldo, cortó los cables del parachute, y después otros hombres cargaron a la mujer y la acercaron con el cuerpo de emergencia quienes no tardaron en llegar para después trasladarla a una clínica particular, sin que presentara lesiones severas. No cabe duda, que este fue su día de suerte. ¡Que no dude ni por un segundo en comprar un billete de lotería! Nos alegra que se encuentre bien y que todo haya quedado como una peculiar anécdota. Esta historia nos recuerda a la abuelita de 102 años, quien es la persona más longeva en tirarse del paracaídas.