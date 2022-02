El concepto de ‘belleza’ siempre abre la conversación y quizá ahora más que nunca, en los tiempos del internet, el debate sobre sus estándares es más amplio que nunca. ¿Qué es perfección? ¿Esta se puede alcanzar o no? ¿Hasta dónde la gente esta dispuesta a llegar para conseguirla? Esas son algunas cuestiones que regularmente se tocan en ese sentido y de hecho, Dale Saint Cullen tiene una respuesta para ello.

Recientemente, este joven de 28 años se ha vuelto viral gracias a su peculiar historia. Él ha gastado cerca 25 mil libras esterlinas (entre 680 mil y 700 mil pesos mexicanos) en cirugías estéticas para ‘ser perfecto’, como él mismo lo ha revelado. Sin embargo, su experiencia no ha sido la mejor y ahora, dedica su vida a contar un poco sobre sus decisiones además de cómo las redes sociales condicionan demasiado los estereotipos de belleza para la gente.

La historia de Dale Saint Cullen

Cinco años de inversión, gastos y decisiones que le cambiaron la vida para siempre. Ese es el tiempo y el resultado que Dale Saint Cullen ha obtenido para alcanzar su objetivo trazado: conseguir la apariencia que él considera ‘perfecta’ en lo estético… pero no ha sido una experiencia fructífera del todo.

Esta falsa realidad -como él mismo le llama- con la que admite haberse obsesionado, se la atribuye a las redes sociales que “le lavaron el cerebro”. Todo comenzó con una cirugía estética menor en la nariz y después de ello, como Dale detalla, todo fue una pendiente resbaladiza de más operaciones. Así, comenzó a agendar cirugías en diferentes partes del mundo para a ‘arreglarse’ la barbilla, tener mejores dientes, tener labios más voluptuosos y afilarse la mandíbula.

“Volaba a Polonia y Turquía y les mostraba a los cirujanos imágenes filtradas en Instagram de cómo quería lucir… Me tomó un tiempo darme cuenta de que no es así como se ven en la vida real“, platica en una entrevista que dio recientemente a Mirror del Reino Unido. Luego de cinco años, las sensaciones que le quedaron o han sido las mejores

El poder de las redes sociales según Dale

Luego de cambiar su apariencia de manera drástica, el joven Dale Saint Cullen ha decidido contar un poco de su experiencia respecto a ello, sobre todo haciendo énfasis en el poder de las redes sociales para bien y para mal. “Nunca me di cuenta en ese momento, pero estaba mirando a estas personas que se veían perfectas y caí en este círculo vicioso de perseguir lo que no era la realidad, era completamente falso”, dice a Mirror.

Como enseñanza, el muchacho menciona que nunca se sentirá 100 por ciento a gusto con las cirugías y tratamientos que se haga. Y ese es, de acuerdo con su criterio, el gran problema de las redes sociales: vemos tantos cuerpos ‘perfectos’ y estándares sumamente altos de belleza que nunca un tope.

Lo preocupante para él, en todo caso, también es que las gente se adentra en las redes desde edades cada vez más tempranas. “Tengo 28 años ahora y parece que las personas en las redes sociales son cada vez más jóvenes y me preocupa el efecto que tiene sobre ellos. Cuando ves a todas estas estrellas de reality shows e influencers que se ven perfectos, puede ser realmente dañino para los jóvenes”, menciona.

Pero dentro de todo, no está en contra de las cirugías estéticas como tal. Dale sugiere a la gente que si se va a hacer una intervención de este tipo, primero investiguen bien qué se hace y que se persigan las razones correctas; que sea por convicción y no por seguir un estándar establecido en internet. Actualmente, él revela que va a sesiones de terapia para asegurarse de que las operaciones que se hará a futuro son para satisfacerse a sí mismo y no para encajar bajo la presión de las redes sociales.

“Realmente quiero mostrarles a otros jóvenes que perseguir una apariencia como esa no es posible y puede dejarte sintiéndote peor que antes“, platica. Sin duda, esta es una historia para reflexionar sobre el ya mencionado concepto de ‘belleza’ y qué tanto nos motiva lo que vemos en redes para hacer cambios en menor o mayor medida. Platíquenos en los comentarios qué opinan sobre esto.