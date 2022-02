WTF?! Mujer gana más de 200 mil pesos por vender... ¿su leche materna?

Si algo nos queda muy claro es que en el internet de las cosas puedes encontrarte de todo y sin necesidad de llegar hasta la temida deep web. A cada rato vemos que en distintos sitios y hasta en las mismas redes sociales, la gente vende cosas que en ocasiones, de plano no podemos creer que tengan entre sus curiosidades. Tal es el caso de una mujer que recientemente contó que ganó más de 200 mil pesitos mexicanos haciendo negocio con su leche materna… así como lo leyeron.

Por acá les hemos contado casos similares que simplemente nos dejaron con la boca abierta, como una influencer que confesó haber ganado 1 milloncito de pesos vendiendo sus propios pedos (sí, no es broma y AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, en esta ocasión les queremos platicar de una persona con verdadera mentalidad de tiburón que se embolsó una muy buena lana aprovechando que se encontraba lactando.

Esta mujer se embolsó una buena lana vendiendo leche materna

Fue a través de TikTok donde se hizo viral la historia de esta mujer del Reino Unido llamada Mila De’brito. En un video, esta chica contó que ganó ni más ni menos que 10 mil libras esterlinas –poco más de 200 mil pesitos mexicanos– vendiendo ni más ni menos que su leche materna. Esto lo dejó muy claro en el texto que incluyó en el clip donde nombró al alimento como ‘oro líquido’, logrando sorprender a miles de personas en dicha plataforma.

Y quizá ahorita se estén preguntando, ¿quién compraría leche materna? Bueno, pues la protagonista de este caso mencionó que mientras estaba lactando, le vendió el líquido a un grupo de fisicoculturistas que no tenemos idea de cómo la usarán pero aunque ustedes no lo crean, pagaron una muy buena lana por este essstraño producto. Si no creen nada de lo que les estamos contando, a continuación les dejamos el video.

“¿Eres la chica que acaba de ganar 10 mil libras vendiendo leche materna a culturistas? Sí, soy yo, soy yo”, dijo la mujer en el clip mientras cargaba una bolsa con la famosa leche que vendía. Como era de esperarse, esta historia rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas donde generó un montón de comentarios tanto positivos por embolsarse un montón de lana como los negativos. De cualquier manera, nos queda claro que es muy buena para los negocios.