¡Vengador! Dave Bautista ofrece recompensa para atrapar a quien escribió ‘Trump’ en un manatí

¿Recuerdas que esta semana se viralizaron las imágenes de un manatí que tenía escrito en su cuerpo la palabra “Trump”? Bueno, este caso generó una enorme indignación entre todos los amantes de los animales y la naturaleza, incluido el exluchador y actor Dave Bautista.

Así es, resulta que cuando Dave Bautista (A.K.A. el buen Drax) no está salvando la Galaxia junto a su peculiar grupo de Guardianes, este hombre defiende con todo a los animales y quedó muy molesto cuando se enteró de que algún chistoso (muy probablemente un seguidor de Donald Trump) escribió el apellido del todavía presidente de los Estados Unidos en el cuerpo de un manatí que nadaba felizmente en el río Homosassa, en Florida.

El video y las imágenes, como dijimos antes, se hicieron rápidamente virales y las autoridades de Florida informaron que el chistecito de esta persona no es cualquier cosa, pues hablamos de un caso de maltrato a una especie protegida por las leyes gabachas (y sabemos que allá son muy estrictos con eso, a veces hasta se les va la mano al aplicarlas).

It’s a crime to interfere with the endangered #manatees, which are protected under multiple federal laws.

Harassment of a manatee is punishable by a $50,000 fine and up to one year in prison.

Do you have information about this crime?

📞 1-844-397-8477https://t.co/R2mWjoDMOI pic.twitter.com/IpU3EmbJqL

— Animal Wellness Action (@AWAction_News) January 12, 2021