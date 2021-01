Y en la nota idiota del día: Alguien escribió ‘Trump’ en la espalda de un manatí

Cada vez más los animales y los ecosistemas en los que viven sufren las consecuencias de la actividad humana y la contaminación que esto implica. Pero algunas personas provocan daño al ambiente a propósito sin ponerse a pensar en las consecuencias tanto legales como ambientales.

Este es uno de esos casos que dan mucho coraje por en nivel de idiotez de quienes o quien es el responsable. El domingo pasado personal del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos detectó a un manatí en el río Homosassa, en Florida Estados Unidos, que tenía escrita la palabra “Trump” en su espalda.

No, no es broma.

Federal authorities investigating after this manatee was found w/ ‘Trump’ etched onto its back in Florida. This incident is classified as “harassment of a manatee” & punishable by a $50k fine and/or up-to one year in prison: https://t.co/fK6u742JMg

