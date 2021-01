Héroe sin capa (y sin frío): Hombre salta a un lago congelado para salvar a un perrito

Dentro de nuestro florido lenguaje mexicano, existe una expresión que dice ‘no le da frío’ para referirnos a una persona valiente, aventada, que está decidida y tiene convicción de hacer algo. Y aunque se trata de una frase meramente coloquial, a veces aplica para ciertas personas más allá de sentido literal. ¿El ejemplo? un hombre en Inglaterra que se aventó a un lago congelado para rescatar a un perrito.

En los recientes días, se hizo viral un video en el que un agradable sujeto no lo pensó dos veces y se metió al agua para sacar a un cachorro que por más que pataleaba, no podía salirse de ahí. Eso sí, dentro de este heroico acto, también hubo una poca de suerte.

Un extraño salva al perrito

Darcy Pell es el nombre de la persona que, sin titubeos, se lanzó a un lago congelado en West Yorkshire para salvar a un perrito se había caído a ese cuerpo de agua. En el video se ve cómo el animalito agitaba sus patas desesperadamente para poder agarrarse al hielo que cubría el hoyo donde se encontraba. Por supuesto, no podía.

Entonces pareció el señor Pell, quien se encontraba haciendo sus sesión de running junto a un amigo. Al ver que el pequeño peludo estaba en peligro, interrumpió su trote y se dispuso a entrar al agua para rescatarlo. El hombre fue rompiendo el hielo de a poco para poder cruzar y nadar hasta donde el cachorro se encontraba. Afortunadamente, logró alcanzarlo y llevarlo hasta la orilla con sus dueños.

Y no le dio (tanto) frío

La grabación de la heroica acción fue compartida en redes sociales por la usuaria Paula Town, quien contó a medios locales cómo estuvo la hazaña. “Cuando llegamos al lago, pude ver un perro en el agua, estaba tratando de llegar al hielo pero seguía cayendo… Me sentí presa del pánico y recorrí el lado del lago en busca de una boya salvavidas, pero no pude encontrar ninguna. Afortunadamente, llegó ese tipo, se sumergió en el agua”, dijo la mujer en declaraciones recogidas por Daily Mail.

Por su parte, el heroico rescatista del canino comentó que, de hecho, él es un nadador experimentado en aguas congeladas y recomendó a las personas no llevar a cabo algo como lo que hizo porque podría ser perjudicial. He ahí la dosis de fortuna que el perrito y su familia tuvieron en ese momento, pues de no haberse cruzado Pell por aquel parque, tal vez las cosas serían diferentes.