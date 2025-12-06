De cómo un leopardo escaló el Everest y vio el paisaje

Lo que necesitas saber: Recientemente las fotos de un leopardo de las nieves explorando el monte Everest a más de 5,000 metros de altura se hicieron virales y hasta fueron motivo de controversia. Aquí te contamos.

Entre los acontecimientos asombrosos que pasan en el mundo, hace poco vieron a un leopardo de las nieves a más de 5,400 metros de altura en las laderas del enigmático monte Everest. El encuentro quedó capturado en unas de las imágenes más asombrosas de los últimos tiempos. En medio de las condiciones adversas, este mamífero logró escalar por la montaña más alta del planeta.

El encuentro entre el felino y la fotógrafa resultó en imágenes impresionantes./Imagen Dificit+ Facebook

Los leopardos de las nieves son felinos de hábitos solitarios, su denso pelaje los protege de las bajas temperaturas y su nariz ancha calienta el aire frío que inhalan. Dan saltos de hasta 15 metros y sus largas colas los ayudan a conservar el equilibrio al trepar entre las rocas. Aunque no es una especie en peligro de extinción, sí se le clasifica como vulnerable. Se calcula que existen de 4,500 a 6,000 ejemplares por el mundo.

El leopardo de las nieves es conocido como “el fantasma de las montañas”./Imagen Getty

También conocidos como “los fantasmas de las montañas” por ser tan difíciles de encontrar, habitan en las montañas de Asia Central, en países como Afganistán, India, Mongolia, Nepal y Rusia. Este avistamiento en el Everest resulta asombroso porque este ejemplar estaba paseando en un territorio casi inaccesible de la cordillera del Himalaya.

Un encuentro en las alturas del Everest

Aunque los leopardos de las nieves habitan en las zonas montañosas de Asia Central, este avistamiento resulta extraordinario por las condiciones extremas de las laderas del Monte Everest, a 5,486 metros de altura. Como seres solitarios, es muy difícil encontrarse con ellos en estado salvaje por sus rutas y hábitos impredecibles, así como por su pelaje camuflado que los oculta entre la nieve, las rocas y las sombras.

Un leopardo de las nieves a más de 5,000 metros de altura no es cosa de todos los días./Imagen Dificit+ Facebook

¿Qué estaría haciendo este bello felino en un lugar tan alto? Las imágenes fueron tomadas en 2022 por la joven fotógrafa Kittiya Pawlowski, que caminó a través de 165 kilómetros desde la comunidad de Gorak Shep en Nepal para encontrar a algún ejemplar del leopardo de las nieves y capturarlo con su cámara. Sus fotos crearon un gran impacto al recordarnos la fragilidad de las especies que habitan en regiones inhóspitas del planeta.

Las imágenes han dado mucho de qué hablar./Imagen Tai Lung Facebook

Este felino se volvió viral en las redes sociales con las fotos y entre los comentarios de los usuarios se podía leer: “Qué bella es la creación de Dios” o “Es el mismísimo Tai Lung de Kung-Fu Panda”. El avistamiento de la fotógrafa se consideró como un verdadero logro, aunque más tarde hubo controversia ante la autenticidad de las imágenes.

Polémica por las fotos

Las imágenes son impresionantes, y aunque se tomaron en 2022, siguen dando de qué hablar hasta hoy en día. Tras hacerse virales, comenzó la controversia y junto con los rumores de que se trataban de montajes y fotografías compuestas mediante otras imágenes. Los escépticos pusieron en juicio la autenticidad de las imágenes y la fotógrafa incluso llegó a recibir amenazas de muerte en sus redes sociales.

La fotógrafa admitió que las imágenes fueron editadas./Imagen Dificit+ Facebook

Kittiya Pawloski informó a través de su sitio web que las imágenes originales fueron editadas con Lightroom y Photoshop y ya no las tenía. También aclaró que no es una fotoperiodista y que el arte y la fotografía son un pasatiempo para ella, que su historia es genuina y que dio a conocer estas fotos para promover la conciencia ambiental.

Para los escépticos las fotos son sólo montajes./Imagen Dificit+ Facebook

También dice que el leopardo de las nieves es su animal favorito y que se animó a realizar su búsqueda para fotografiarlo al ver documentales sobre el Monte Everest. Ella experimenta con la fotografía desde que era niña y le gusta captar con su lente la belleza del mundo natural. Mediante su trabajo quiere animar a la gente a explorar y cuidar el planeta.

El “fantasma de las montañas”

A esta especie de felino en particular se le conoce por su sigilo y su naturaleza escurridiza. En Asia Central se le considera como un animal mítico relacionado con la fortaleza, la sabiduría y el misterio. Es visto como un espíritu guardián en Mongolia y el Tibet y como símbolo de la resistencia por los ambientes y las condiciones extremas en las que habita.

Hay alrededor de 600 leopardos de las nieves en los zoológicos del mundo./Imagen Naturaleza Salvaje Facebook

Hay aproximadamente 600 leopardos de las nieves en cautiverio en los diferentes zoológicos del mundo y es un animal hermoso al que posiblemente sólo podríamos conocer en vivo y en directo en alguno de estos lugares.

De hecho, un ejemplar de dos años de edad llegó al Zoológico de Chapultepec en 2014, recibió el nombre de Iztac (“blanco” en náhuatl), pero murió en 2022 con sólo nueve años de edad en circunstancias extrañas y las autoridades no dieron aviso hasta tiempo después.

“Iztac” era el leopardo de las nieves del Bosque de Chapultepec./Imagen Secretaría del Medio Ambiente Facebook

El Día Internacional del Leopardo de las Nieves es el 23 de octubre y la aventura y las fotos de Kittiya ayudan a crear conciencia sobre las condiciones en las que viven estos míticos felinos, y aunque hayan creado tanta polémica demuestran que el “fantasma de las montañas” es uno de los animales más enigmáticos que podemos encontrar.