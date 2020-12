¿Eres tú, McFly?: Conductor en México disfraza su carro como el DeLorean de ‘Back To The Future’

Las películas de Back To The Future nunca van a pasar de moda y muchos fanáticos en todo el mundo se encargarán de eso, por los siglos de los siglos. El legado que dejaron las películas de Robert Zemeckis sigue intacto aún después de varios años y eso es algo que se nota.

Y cuando decimos que se nota, es porque de repente sale algún creativo seguidor de la franquicia para asombrarnos con su ingenio. Pero esta vez no hablamos de un cosplay increíble o de una colección de afiches o juguetes: ahora se trata del mismísimo DeLorean paseándose por México. ¡Bueno! No el propio carro como tal, pero sí uno bien adornado como el emblemático vehículo creado por el Doc Brown.

Ah, caray: Un DeLorean paseando en México

Por allá de la lejana década de los 80, Back To The Future llegó para convertirse en una de las franquicias de ciencia ficción/comedia más importantes de todos los tiempos. El siempre valiente Marty McFly (interpretado por Michael J. Fox) y el alocado Doctor Emmett Brown (en la piel Christopher Lloyd) se ganaron nuestros corazones con sus aventuras y, en el caso de este último, con la invención del la máquina del tiempo basada en un automóvil DeLorean.

Pues bien, luego de tantos años, esa peculiar máquina del tiempo -así como las películas- se ha mantenido en la mente de los fanáticos quienes hacen lo posible por replicar su diseño. Así lo demostró un conductor en México y vaya que su DeLorean es tan imaginativo como curioso.

El usuario de TikTok @joeytor subió recientemente un video en el que logró captar a un automovilista en nuestro país -al parecer, la Ciudad de México- mientras conduce un coche totalmente caracterizado como el de la película ochentera.

Y sí, el carro en cuestión tiene varios los aditamentos del propios del vehículo futurista. Unos propulsores traseros improvisados, unas luces azules sobre tanto en el techo como en la parte frontal y hasta una estampita para que no se te olvide que estás presenciando al DeLorean. Sin duda, este conductor se rifó con su homenaje a Back To The Future.

Usuarios reaccionan al homenaje a ‘Back To The Future’

Ver un DeLorean en plena vialidad mexicana, desde luego, debe ser un momento impactante e hilarante para muchos. Vaya, no es tan simple encontrarse con una replica tan ingeniosa por ahí y no volverte una sensación en internet.

Después de todo, Back To The Future le trae a mucha gente un recuerdo muy importante de la dorada época de los 80. En algunos comentarios los usuarios de TikTok lo tomaron con humor e incluso compararon la estética del coche con publicidad para el juego de Cyberpunk 2077. Otros más hasta intentaron descifrar el verdadero modelo del auto (algún Nissan o un Tsuru, dicen). Checa unas reacciones acá.