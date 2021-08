Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, cofundador de la banda ‘Kool and the Gang’, falleció a los 70 años

El mundo de la música está de luto. Dennis “Dee Tee” Thomas, cofundador de la legendaria banda de soul-funk ‘Kool and the Gang’, entre cuyos hits se encuentra la icónica canción de “Celebration”, falleció a los 70 años.

Thomas, “amado esposo, padre y cofundador de Kool & the Gang, falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 70 años en Nueva Jersey”, escribieron sus compañeros del grupo, en la cuenta oficial de Facebook.

La muerte de Dennis ‘Dee Tee’, se produce casi un año después de que otro cofundador de la banda, Ronald ‘Khalis’ Bell ,falleciera en septiembre de 2020.

¿Quién fue Dennis ‘Dee Tee’?

El saxofonista, dejó lucir sus primeras notas en el éxito de de Kool & the Gang, “Who’s Gonna Take the Weight” en 1971. Al que le siguieron rolitas como ‘Funky Stuff’, ‘Open Sésame’, entre otros más, hasta que consiguió la fama con una de las canciones más escuchadas en cualquier fiesta desde la década de los 80’s, ‘Celebration’. Pero, sin duda alguna, el sonido de su ‘saxo’, fue siempre inconfundible.



‘Kool & the Gang’, surgió de las raíces del jazz en la década de 1960 para convertirse en uno de los principales grupos de la década de 1970, mezclando jazz, funk, R&B y pop. Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, conformó la banda con Bell, el hermano de Bell, Robert “Kool” Bell, y los amigos del vecindario Robert “Spike” Mickens, Charles Smith, George Brown y Ricky West. Después de una breve recesión, el grupo disfrutó de un enorme regreso al estrellato en los años 80, consagrando un lugar indiscutible dentro de la industria de la música.

A lo largo de los más de 50 años de historia del grupo, ‘Kool & the Gang’ ganó dos premios Grammy y siete premios American Music. El grupo ha tenido más de 20 éxitos top 10 de R&B, nueve éxitos pop top 10 y 31 álbumes de oro y platino. Dennis ‘Dee Tee’ Thomas, descanse en paz.