Chale: Denuncian racismo contra estudiantes mexicanos que bailaban “Payaso de rodeo”

Desde septiembre y hasta el 15 de octubre que viene, en Estados Unidos se lleva a cabo el Mes de la Herencia Hispana, con varias comunidades de procedencia latina festejando en grande. Sin embargo, en medio de las celebraciones, un nuevo incidente relacionado con el racismo ha tenido lugar en una escuela de Chicago.

Alumnos y alumnas de origen mexicano han denunciado presuntas muestras de discriminación en su contra por parte de otros compañeros de la Marist High School del condado de Mount Greenwood. El caso ha llamado la atención del público de manera importante al grado de que dicho colegio ya abrió una investigación sobre los hechos, esto además de que ha provocado una serie de protestas por parte de los estudiantes denunciantes.

Las denuncias por presunto racismo vienen de parte de la estudiante de origen mexicano Elizabeth Pacheco, quien grabó las muestras de discriminación contra ella y otros miembros de la comunidad mexicana de la Marist High School. En un video que subió a su cuenta de Instagram, la joven captó a varios compañeros suyos bailando “Payaso de rodeo”, la popular canción del grupo Caballo Dorado, en medio de una fiesta de bienvenida el pasado sábado 9 de octubre, tras un juego de futbol americano que ganó el equipo de dicha escuela.

Sin embargo, en las imágenes se ve a otros estudiantes sentados y de rodillas bloqueando la pista de baile. Al mismo tiempo, a estos chicos se les ve gritando y haciendo todo tipo de ademanes como en seña de desaprobación. En declaraciones para Chicago Sun Times, Pacheco mencionó que los compañeros que se hincaron, lo hicieron en señal de protesta para que cambiaran la música, además de que comenzaron a abuchear a los que bailaban y al DJ que puso la música.

Pero eso no es todo. La denunciante y su amiga Maia Treviño mencionaron al medio antes citado que por ahí, escucharon una serie de insultos racistas. “Ugh, son mexicanos”, fue una de las frases que Elizabeth y Maia recuerdan haber escuchado.

“Ustedes nos envían e-mails pidiendo fotografías de nuestras familias para el Mes de la Herencia Hispana. Cuelgan pancartas de papel picado en la escuela… Si aman tanto nuestra comida, la moda étnica y toda la energía, ¿Por qué están resentidos con nosotros? ¿Cómo se sentirían si hiciéramos lo mismo con su música country?“, escribió Elizabeth Pacheco en la descripción de su video en IG.

Tras las denuncias que Elizabeth y sus compañeros de origen latino hicieron en redes sociales, la escuela abrió una investigación para aclarar los hechos. En un comunicado, las autoridades académicas mencionaron que “como escuela, promovemos la diversidad cultural y brindamos desarrollo profesional sobre competencia cultural para el personal y los estudiantes. Marist High School está investigando a fondo los eventos y los abordará según corresponda”.

De acuerdo con la alumna Maia Treviño, también de ascendencia mexicana, esta no es la primera vez que en su escuela sucede algo similar. Según la joven, el pasado 15 de septiembre -que es el día en que comenzaron las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en EE.UU- algunos estudiantes abuchearon al personal de la cocina de la escuela (la mayoría de origen latino) por poner música en español. Incluso, menciona ella que algunos imitaron un estereotipado acento mexicano.

Como parte de las manifestaciones en contra del racismo, varios alumnos de origen mexicano llevaron a cabo una protesta en las inmediaciones de su comunidad y en las cercanías de la Marist High School. Justo como se alcanza a notar en algunos videos en redes sociales, un buen grupo de alumnos, muchos con la bandera mexicana en sus manos, marcharon e incluso recrearon a manera de protesta la coreografía de “No rompas más”, otra conocida canción de Caballo Dorado que además es la versión en español de “Achy Breaky Heart” del cantante de country Billy Ray Cyrus.

También, algunos de los estudiantes que protestaron han hecho énfasis en la acción presuntamente racista que sus compañeros tuvieron el pasado sábado en aquella fiesta. Algunos comentarios se han enfocado en que es increíble que se hayan arrodillado de esa manera, cuando ese gesto regularmente es utilizado por activistas y figuras de diversos ámbitos para denunciar injusticias sociales.

Marist student dance to ‘Caballo Dorado.’

During the homecoming dance over the weekend, some of their peers kneeled in the middle of the dance floor when a Spanish-song played, said some students.

The school says it’s investigating the alleged racist act. pic.twitter.com/sqzABQzRYh

— Laura N. Rodríguez Presa (@LAURA_N_ROD) October 12, 2021