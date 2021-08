Racismo en tiempos de COVID: Funcionario de EU atribuye contagios a afroamericanos no vacunados

¿Un funcionario de Estados Unidos siendo racista? Qué raro. Dan Patrick, vicegobernador del estado de Texas, se metió en camisa de once varas por sus más recientes declaraciones. El funcionario le atribuyó el aumento en los casos de COVID-19 a las personas no vacunadas (y hasta ahí podríamos estar de acuerdo con él), el problema es que fue muy específico y dijo que se trata en su mayoría de las personas negras (ay no).

Oh sí, en lugar de salir a decir que los casos de COVID-19 van en aumento por culpa de quienes no quieren vacunarse y ya, o de plano asumir la responsabilidad de las autoridades republicanas de Texas (porque como te imaginas, él es republicano y muy adepto a Trump), el vicegobernador le echó la culpa únicamente a las personas afroamericanas.

La declaración del funcionario de Texas contra la población afroamericana por aumento de COVID-19

La polémica declaración del funcionario de Texas se dio el pasado jueves en una entrevista para Fox News. El vicegobernador estaba siendo cuestionado por el aumento en las tasas de hospitalizaciones y muertes por COVID-19, cuando dijo que las personas afroamericanas son el grupo que menos se vacuna contra el coronvirus y esa es la causa.

“Bueno el COVID se está extendiendo, pero en particular, la mayoría de los números corresponden a los no vacunados“, dijo en respuesta a las preguntas de la periodista Laura Ingraham. “Y a los demócratas les gusta culpar a los republicanos por eso, pero bueno, el grupo más grande en la mayoría de los estados son los afroamericanos que no han sido vacunados“.

Texas Lt. Gov. Dan Patrick blames unvaccinated Black people for Covid spread in his state pic.twitter.com/CfwajqECLM — Aaron Rupar (@atrupar) August 20, 2021

Y no le paró ahí. Dan Patrick dijo después que el 90% de los afroameericanos (esos que acusa de no vacunarse) vota siempre por los demócratas. Aunque eso sí, aseguró que respetan la libertad de quienes no se quieren vacunar: “no les impondremos nada, es su derecho individual”.

Las reacciones a sus palabras

Ooooobviamente diferentes funcionarios del país salieron rápido a mostrar su desaprobación ante tales declaraciones. Todos calificaron de racista a Dan Patrick y pidieron que sus palabras no se tomen a la ligera, porque claramente sugiere que el repunte de COVID-19 es por culpa de las personas afroamericanas y sabemos lo que puede provocar eso en un país como Estados Unidos.

“Es decepcionante que el vicegobernador prefiera tomar como chivo expiatorio a los negros que hacer lo correcto y trabajar con el gobierno local para ayudar a controlar la propagación del COVID-19“, escribió Rodney Ellis, comisionado del condado de Harris. “Las declaraciones del Vicegobernador son ofensivas y no deben ignorarse”, escribió Sylvester Turner, alcalde de Houston.

The Lt. Governor’s outrageous comments are racist and flat out wrong. It’s disappointing that the Lt. Governor would rather scapegoat black people than do the right thing and work with local government to help control the spread of COVID-19. https://t.co/FFB86Pts2I — Rodney Ellis (@RodneyEllis) August 20, 2021

¿Y al menos se disculpó?

Pero qué dijiste, «el hombre segurito salió a disculparse», pues no. El funcionario de Texas se pronunció en redes al ver la tormenta que provocaron sus declaraciones, sí, pero en lugar de tratar de calmar el asunto, continuó diciendo que los demócrtas siempre echan todo a perder y que las estadísiticas respaldan sus palabras.

“…los trolls demócratas de las redes sociales estuvieron hasta tarde confundiendo los hechos y avivando las llamas de sus mentiras. Los datos federales y estatales indican claramente que las tasas de vacunación negras son significativamente más bajas que las tasas blancas“, escribió en su cuenta de Facebook.

“Los demócratas continúan jugando a la política con la vida de las personas, y no sirven a ciertos distritos electorales. El liderazgo republicano seguirá fomentando la vacunación sin mandatos en todas las poblaciones”, finalizó.